Ο Ανδρέας Τεττέη θα εκτίσει ποινή για τη συμπλήρωση καρτών στον αγώνα της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό, ενώ ο Παύλος Παντελίδης θα χάσει το ματς με τον ΠΑΟΚ, όπως και ο Μόιζες Ραμίρεζ

Τρεις παίκτες της Κηφισιάς συμπλήρωσαν κάρτες στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο λόγος για τους Ανδρέα Τεττέη, Παύλο Παντελίδη και Μόιζες Ραμίρεζ, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να επιλέγει σε πιο από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια θα τους στερηθεί.

Ο Τεττέη δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στη Νεάπολη, καθώς θεωρήθηκε πως θα είναι ματς που δεν θα του ταιριάζει, αφού δύσκολα θα βρει τους χώρους που τον «βολεύουν» στο παιχνίδι του.

Από την πλευρά τους, τόσο ο Παύλος Παντελίδης, όσο και ο Μόιζες Ραμίρεζ θα εκτίσουν στον αγώνα που ακολουθεί της διακοπής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε πως για το μαρς της Τούμπας δηλώθηκαν εδώ και εβδομάδες μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR και οι Ρούμπεν Πέρεθ, Χόρχε Πόμπο, Αλμπέρτο Μποτία.

Στο ερχόμενο ματς με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του ο Τζέρεμι Αντόνισε. Ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν ήθελε να στερηθεί στον ίδιο αγώνα πάνω από ένα επιθετικό «ατού» του και σε αυτό το πλαίσιο «έσπασε» τα παιχνίδια που θα εκτίσουν ο Τεττέη, ο Παντελίδης και ο διεθνής με το Κουρασάο εξτρέμ.

Όσον αφορά τον Ραμίρεζ ο διεθνής με το Εκουαδόρ τερματοφύλακας θα ταξιδέψει στην πατρίδα του για τις υποχρεώσεις της εθνικής του, θα ενσωματωθεί με την ομάδα παραμονές του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και συνεπώς κρίθηκε πως έπρεπε να μείνει εκτός, αφού θα προέρχεται από υπερατλαντικό ταξίδι.

Εκτός από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Πανσερραϊκό η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει σε αυτήν την τετράδα αγώνων τον Βόλο, εκτός έδρας, κόντρα στον οποίο δε δηλώθηκε κάποιος ποδοσφαιριστής. Μετά τα ματς με τους Πειραιώτες και τους Θεσσαλονικείς η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει μια τριάδα κρίσιμων παιχνιδιών με Πανσερραϊκό στη Νίκαια, Βόλο στο Πανθεσσαλικό και Αστέρα AKTOR στη Νεάπολη.