Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, οι υπόλοιπες μάχες της Superleague και το Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ

Αυτή την Κυριακή έχουμε πανδαισία ελληνικού ποδοσφαίρου με οκτώ ώρες σερί παιχνίδια (έξι τον αριθμό), αλλά και πολλές επιλογές από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τα υπόλοιπα αθλήματα.

Μία ακόμα Κυριακή γεμάτη αθλητική δράση από τα εγχώρια πρωταθλήματα. Για τους σκληροπυρηνικούς Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους σήμερα τους προσφέρεται η ευκαιρία να ανοίξουν την τηλεόρασή τους στις 15:00 και να την κλείσουν στις 23:00 το βράδυ. Τα έξι παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα προσφέρουν επιλογές για όλα τα γούστα με το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο να ξεχωρίζει.

Το παιχνίδι ξεκινάει στις 21:00 και στην ουσία είναι εκείνη που κλείνει την 10η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1. Ο Ολυμπιακός παίζει στην έδρα της Κηφισιάς στις 15:00 (Cosmote Sport 2) ενώ η ΑΕΚ έχει δύσκολη αποστολή κόντρα στον ΟΦΗ στην Κρήτη στις 17:30 (Cosmote Sport 1). Ο Άρης υποδέχεται τον Αστέρα Aktor στο «Κλ. Βικελίδης» στις 15:00 (Nova Sports 2).

Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις δύο είναι τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ στην Premier League, που ξεκινάει στις 18:30 (Nova Sports Premier League) και η κόντρα της Λάτσιο του Χρήστου Μανδά με την Ίντερ εκτός έδρας στις 21:45 (Cosmote Sport 2).

Και οι φίλοι του μπάσκετ όμως δεν θα μείνουν παραπομενένοι. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας στις 13:00 (ERT SPORTS 1) για την 6η αγωνιστική της Basket League ενώ την ίδια ώρα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην «Sunel Arena» (ΕΡΤ 2).

Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας