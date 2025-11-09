Γεμάτο το κυριακάτικο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με έξι παιχνίδια, με το μεγάλο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ να συγκεντρώνει τα βλέμματα.

Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το κυριακάτικο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ακριβώς πριν τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων.

Το μεγάλο ματς είναι αυτό που διεξάγεται στη Λεωφόρο στις 21:00 (CosmoteSport 1) μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, με τους «πράσινους» να θέλουν να μειώσουν από την κορυφή και τους «ασπρόμαυρους» να παραμείνουν εκεί.

Ο Ολυμπιακός νωρίτερα στις 15:00 (CosmoteSport 2) θέλει να βάλει πίεση στον ΠΑΟΚ στην κορυφή αντιμετωπίζοντας την Κηφισιά στη Νίκαια, ενώ την ίδια ώρα (15:00, NovaSports 2) ο Άρης θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από αρκετές αγωνιστικές φιλοξενώντας τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος προέρχεται από το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ «καίγεται» για τη νίκη στο Παγκρήτιο απέναντι στον προτελευταίο ΟΦΗ στις 17:30 (CosmoteSport 1) προκειμένου να παραμείνει κοντά στην κορυφή ή και να μειώσει ανάλογα με τα αποτελέσματα.

Ο εξαιρετικός φέτος Λεβαδειακός που συνεχίζει να εντυπωσιάζει θέλει να βάλει ακόμα τρεις βαθμούς στο σακούλι του υποδεχόμενος στις 17:00 (NovaSports Prime) τον ουραγό Πανσερραϊκό, ενώ το έκτο ματς του σημερινού προγράμματος είναι αυτό που διεξάγεται στο Περιστέρι στις 19:00 (NovaSports 2) μεταξύ του Ατρόμητου και του Βόλου.

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 23

2. Ολυμπιακός 22

3. ΑΕΚ 19

4. Λεβαδειακός 15

_________________________

5. Βόλος 15

6. Άρης 12

7. Κηφισιά 12

8. Παναθηναϊκός 12

_________________________

9. Παναιτωλικός 11

10. Ατρόμητος 9

11. ΑΕΛ Novibet 7

12. Aστέρας Aktor 6

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

*Παναιτωλικός και ΑΕΛ Novibet έχουν έναν αγώνα περισσότερο. Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από οκτώ παιχνίδια, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες από εννέα.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων