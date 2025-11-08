Ο Μανόλο Χιμένεθ υπολογίζει τον Σωκράτη Διούδη για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Aktor, αλλά έχει και πέντε απουσίες.

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον κρίσιμο αγώνα με τον Αστέρα Aktor.

Ο Ισπανός τεχνικός Μανόλο Χιμένεθ υπολογίζει τον Σωκράτη Διούδη, αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του κι έτσι βρίσκεται στην αποστολή. Αντίθετα, παραμένουν εκτός οι τραυματίες Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Δώνης, Μισεουί και Μεντίλ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης: «Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το απόγευμα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ (09/11), στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (15:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Μάικιτς, Διούδης, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Πέδρο Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Γένσεν, Μόντσου, Σίστο, Πέρεθ, Ντούντου, Μορουτσάν, Μαμαντού, Μορόν, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Φαμπιάνο Λάισμαν, Χάμζα Μεντίλ, Γκαμπριέλ Μισεουί, Τίνο Καντεβέρε, Τάσος Δώνης (τραυματίες), Εμιλιάνο Καράι, Κώστας Χαρούπας, Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός».

