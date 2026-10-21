Ο Μπενχαμίν Γκαρέ αναφέρθηκε στην προσωπική του άνοδο και τη συνεισφορά του στο 2/2, αλλά και το ανοιχτό μέλλον του ενόψει της λήξης του δανεισμού του.

Ο Μπενχαμίν Γκαρέ είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά στην επανεκκίνηση του Άρη μετά τη διακοπή. Ο Αργεντίνος ήταν επιδραστικός τόσο απέναντι στον Βόλο Elabet όσο και στη Λεωφόρο, με αντίπαλο την Κηφισιά, όπου πέτυχε το γκολ που χάρισε στους «κιτρινόμαυρους» τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους.

Στη Media Day της ΠΑΕ Άρης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Γκαρέ μίλησε για την αλλαγή κλίματος που έχουν φέρει τα δύο τελευταία αποτελέσματα, αλλά και για τη δική του αγωνιστική εικόνα, παραδεχόμενος ότι προηγήθηκε ένα διάστημα στο οποίο δεν βρέθηκε στο επίπεδο που ήθελε. Στην κουβέντα που έγινε για το μέλλον του, ο Αργεντίνος άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και ουσιαστικά «πέταξε» το μπαλάκι στη διοίκηση.

«Κάναμε δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Όταν κερδίζεις, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα και στην καθημερινότητα της ομάδας. Έχουμε όμως πράγματα ακόμη να βελτιώσουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό που κρατάμε είναι οι έξι βαθμοί, καθώς αυτός ήταν ο στόχος μας. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο και να μη σταματήσουμε, να συνεχίσουμε σε αυτό το momentum», ανέφερε αρχικά.

Η τελευταία διακοπή φαίνεται πως λειτούργησε θετικά για τον Άρη και ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στον χρόνο που είχε η ομάδα για να δουλέψει πιο ολοκληρωμένα. «Υπάρχουν διαφορές και στο ρόστερ. Η τελευταία διακοπή ήταν πολύ καλή για εμάς και δουλέψαμε όλοι μαζί, κάτι που μας βοήθησε να γνωριστούμε ακόμη καλύτερα στο γήπεδο και να κάνουμε πράγματα που θέλει ο προπονητής. Αυτό φάνηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια».

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Γκαρέ αναγνώρισε ότι η απόδοσή του πέρασε από σκαμπανεβάσματα, όμως στα δύο τελευταία ματς βρήκε ξανά ουσιαστική επιρροή. «Ξεκίνησα καλά και ήμουν σε έναν καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα, κάποια παιχνίδια δεν πήγαν όπως θα έπρεπε και όπως θα ήθελα. Στα δύο τελευταία όμως βοήθησα με ασίστ και γκολ. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι να κερδίζει η ομάδα και να βοηθάω όσο μπορώ».

Το ενδιαφέρον, πάντως, στράφηκε αναπόφευκτα και στο μέλλον του. Ο δανεισμός του από τη Βάσκο ντα Γκάμα ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου και ο ίδιος άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ξεκαθαρίζοντας ότι η τελική απόφαση δεν βρίσκεται στα χέρια του.

«Ήρθα εδώ για να παίξω καλό ποδόσφαιρο και να βοηθήσω την ομάδα. Απολαμβάνω τη ζωή εδώ, σε μία καλή ομάδα και μία όμορφη πόλη. Δεν εξαρτάται από μένα, όμως, το αν θα μείνω αλλά από το κλαμπ και τον πρόεδρο. Υπάρχει μία οψιόν αγοράς. Εγώ από την πλευρά μου θα δίνω το 100% για την ομάδα, να τη βοηθάω να κερδίζει. Αυτό έχω μόνο στο μυαλό μου και μόνο ο Θεός ξέρει τι θα γίνει».

Παράλληλα, ο Γκαρέ επιβεβαίωσε ότι στα αποδυτήρια υπάρχει συζήτηση γύρω από το πρόγραμμα που ακολουθεί, χωρίς όμως διάθεση για μακροπρόθεσμους υπολογισμούς. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε το καλό πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας, αλλά το βασικό είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι όπως στα προηγούμενα δύο παιχνίδια και να κοιτάμε την κάθε αγωνιστική στην ώρα της. Να μην κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια. Βήμα-βήμα».

Ο Ατρόμητος είναι το επόμενο εμπόδιο και ο Άρης έχει μπροστά του την ευκαιρία να φτάσει για πρώτη φορά φέτος σε τρίτη διαδοχική νίκη. Ο Αργεντίνος στάθηκε και στη σημασία της παρουσίας του κόσμου στο «Κλεάνθης Βικελίδης». «Η υποστήριξή τους είναι αναγκαία. Σε κάποια ματς δεν τους ικανοποιήσαμε, το ξέρουμε, αλλά δουλεύουμε για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Ευελπιστώ ότι την Κυριακή με τον Ατρόμητο θα έχουμε γεμάτο γήπεδο και θα είναι μία ωραία βραδιά για εμάς με τον κόσμο στο πλευρό μας».