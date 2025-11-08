Άρης: Με Καρυπίδη και αρκετά τετ α τετ η τελευταία προπόνηση
Οι «κίτρινοι» προπονήθηκαν στο «Κλ. Βικελίδης» γνωρίζοντας ότι είναι απαραίτητο να γευτούν τη χαρά της νίκης έπειτα από σχεδόν δύο μήνες! Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η τελευταία φορά ήταν στις 20 του περασμένου Σεπτέμβρη και οι διαδοχικές βαθμολογικές απώλειες οδήγησε και σε μια άλλη απώλεια, αυτή της πλεονεκτικής θέσης που είχαν αποκτήσει.
«Παρών» στο «Κλ. Βικελίδης» ήταν και ο Θόδωρος Καρυπίδης ο οποίος συζήτησε τόσο με τον Μανόλο Χιμένεθ όσο και με τον Ρούμπεν Ρέγες με τον οποίον η όλη συζήτηση δεν αφορούσε μόνο το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης αλλά τη γενικότερη κατάσταση στην ομάδα, ενδεχομένως, και τις κινήσεις ενίσχυσης που είναι απαραίτητο να γίνουν το ερχόμενο καλοκαίρι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.