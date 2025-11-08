Ο Άρης θα υποδεχθεί (9/11, 15:00) τον Αστέρα Τρίπολης νιώθοντας την πίεση του αποτελέσματος και στη σημερινή τελευταία προπόνηση βρέθηκε και ο Θόδωρος Καρυπίδης ο οποίος συνομίλησε τόσο με τον Μανόλο Χιμένεθ όσο και με τον Ρούμπεν Ρέγες.

Οι «κίτρινοι» προπονήθηκαν στο «Κλ. Βικελίδης» γνωρίζοντας ότι είναι απαραίτητο να γευτούν τη χαρά της νίκης έπειτα από σχεδόν δύο μήνες! Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η τελευταία φορά ήταν στις 20 του περασμένου Σεπτέμβρη και οι διαδοχικές βαθμολογικές απώλειες οδήγησε και σε μια άλλη απώλεια, αυτή της πλεονεκτικής θέσης που είχαν αποκτήσει.

«Παρών» στο «Κλ. Βικελίδης» ήταν και ο Θόδωρος Καρυπίδης ο οποίος συζήτησε τόσο με τον Μανόλο Χιμένεθ όσο και με τον Ρούμπεν Ρέγες με τον οποίον η όλη συζήτηση δεν αφορούσε μόνο το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης αλλά τη γενικότερη κατάσταση στην ομάδα, ενδεχομένως, και τις κινήσεις ενίσχυσης που είναι απαραίτητο να γίνουν το ερχόμενο καλοκαίρι.