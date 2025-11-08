Γκρούγιτς: «Προετοιμαζόμαστε για σκληρό ματς στην Κρήτη, να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα»

Ο μέσος της ΑΕΚ, Μάρκο Γκρούγιτς αναφέρθηκε στο δύσκολο εκτός έδρας ματς στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ και στο τι πρέπει να διαθέτει η Ένωση για να πάρει μια σημαντική νίκη πριν τη διακοπή.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς μίλησε στην Cosmote TV και τόνισε ότι περιμένει ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς απέναντι στον ΟΦΗ, υπογραμμίζοντας πως η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να πάρει τον έλεγχο του αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Γκρούγιτς στην Cosmote TV:

Για το παιχνίδι απέναντι στη Σάμορκ Ρόβερς: «Προφανώς, δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, το τεχνικό επιτελείο μας είπε ότι είχαμε τριάντα τελικές προσπάθειες. Οι αντίπαλοι δεν είχαν, σκόραραν από το πέναλτι. Είχαμε αρκετές καταστάσεις έξω από την περιοχή τους, στο τελευταίο τρίτο και θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Φυσικά, θέλαμε πολύ τη νίκη και τους τρεις βαθμούς και πλέον έχουμε μια περίπλοκη κατάσταση μπροστά μας. Θα πρέπει να κερδίσουμε τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όμως η προσοχή μας πλέον είναι στο πρωτάθλημα. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ απέναντι στον ΟΦΗ: «Πρέπει να έχουμε την ίδια συμπεριφορά, νομίζω η συμπεριφορά ήταν καλή την Πέμπτη. Όλα τα παιδιά που έπαιξαν, έδειξαν ότι ήθελαν πολύ να σκοράρουν, όμως δεν βρήκαμε τον τρόπο να ξεκλειδώσουμε την άμυνά τους. Όμως, την Κυριακή θα πρέπει η αποτελεσματικότητά μας να είναι καλύτερη, να σκοράρουμε πιο νωρίς. Να ελέγξουμε το ματς, να έχουμε ισορροπία στο παιχνίδι μας, στις αντεπιθέσεις και αυτό είναι το κλειδί για εμένα».

Για τη γνώμη του για τον ΟΦΗ: «Δεν έχω παίξει εκεί σε αυτό το γήπεδο, στην Κρήτη, αλλά άκουσα από τον Πέτρο και τα υπόλοιπα παιδιά που παίζουν χρόνια εδώ ότι είναι δύσκολο γήπεδο, δύσκολος αντίπαλος, θα είναι σίγουρα δύσκολο. Πάντα τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι περίπλοκα, πρέπει να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας για ένα σκληρό ματς. Όμως, έχουμε αρκετή ποιότητα για να κερδίσουμε το παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό να πάμε στο διεθνές διάλλειμα με νίκη. Και να προχωρήσουμε με θετική διάθεση στη συνέχεια του πρωταθλήματος».