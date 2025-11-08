Ο Παναιτωλικός σκαρφάλωσε στη βαθμολογία, παραμένει χαμηλά η ΑΕΛ Novibet. Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής.

Ο Παναιτωλικός πέτυχε σπουδαία νίκη με 3-0 επί της ΑΕΛ Novibet.

Με αυτό το τρίποντο οι Αγρινιώτες προσπέρασαν τον Ατρόμητο, πλησίασαν τις θέσεις 5-8, ενώ οι Θεσσαλοί παραμένουν χαμηλά.

Την Κυριακή θα γίνουν τα υπόλοιπα έξι ματς της δέκατης αγωνιστικής και φυσικά δεσπόζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στη Νεάπολη με την αξιόμαχη Κηφισιά, ενώ η ΑΕΚ έχει δύσκολη έξοδο στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 3-0

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Άρης - Αστέρας Aktor 15:00 NS Prime

Kηφισιά - Oλυμπιακός 15:00 CS2HD

Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός 17:00 NS2HD

ΟΦΗ - ΑΕΚ 17:30 CS1HD

Ατρόμητος - Βόλος 19:00 NS Prime

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 21:00 CS1HD

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 23.

2. Ολυμπιακός 22

3. ΑΕΚ 19

4. Λεβαδειακός 15

_________________________

5. Βόλος 15

6. Άρης 12

7. Κηφισιά 12

8. Παναθηναϊκός 12

_________________________

9. Παναιτωλικός 11

10. Ατρόμητος 9

11. ΑΕΛ Novibet 7

12. Aστέρας Aktor 6

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

*Παναιτωλικός και ΑΕΛ Novibet έχουν έναν αγώνα περισσότερο. Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από οκτώ παιχνίδια, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες από εννέα.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων