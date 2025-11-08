Κηφισιά: Με Ρούμπεν Πέρεθ και Χουχούμη κόντρα στον Ολυμπιακό
Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ερχόμενο ματς με τον Ολυμπιακό στη Νίκαια. Τα ευχάριστα νέα για τον Σεμπάστιαν Λέτο είναι η επιστροφή των Ρούμπεν Πέρεθ και Διαμαντή Χουχούμη, οι οποίοι είναι πλέον ετοιμοπόλεμοι.
Από εκεί και πέρα εκτός είναι ο τιμωρημένος λόγω καρτών Αντόνισε, ενώ ο Αργεντινός τεχνικός της ομάδας των Βορείων Προαστίων δε συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Εσκιβέλ - Πατήρα για λόγους τακτικής.
Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρεζ, Σάιμον, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπόκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίαζ, Ρούμπεν, Αμάνι, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον, Παντελίδης, Μουσιόλικ.
