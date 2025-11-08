Κοστίνια: Ο ακούραστος «στρατιώτης» του Μεντιλίμπαρ

Βιονικός, πιστός στο πλάνο του προπονητή και πλέον, μία από τις βασικές μονάδες του Ολυμπιακού. Η επέκταση του συμβολαίου στον Κοστίνια δεν έγινε τυχαία και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, σας δίνει στο... πιάτο τους αριθμούς του Πορτογάλου ακραίου μπακ.

Στις αρχές του 2024, κανείς δεν περίμενε ότι στο φινάλε εκείνης της σεζόν, ο Ολυμπιακός θα έφτανε στην κορυφή του Conference League και θα γινόταν η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο σε συλλογικό επίπεδο.

Το... χάος εκείνης της μεταγραφικής περιόδου τεράστιο, με τον Καρβαλιάλ να ζητά παίκτες όπως ο Τσικίνιο, ο Κάρμο και ο Όρτα αλλά λίγες μέρες μετά να αποχωρεί για να τον διαδεχθεί ο Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο, μία μεταγραφή που έκλεισε ενόψει καλοκαιριού και πέρασε... αθόρυβα από τα αυτιά των οπαδών, ήταν αυτή του Κοστίνια.

Το καλύτερο δεξί μπακ του πορτογαλικού πρωταθλήματος, όπως ψηφίστηκε από τον κόσμο, και βασικό μέλος της Ρίο Άβε. Η προσθήκη του έφερε μία ιδιαίτερη... υπεροπλία στη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού καθώς μετά τον Ομάρ Ελαμπντελαουί, οι Πειραιώτες για πρώτη φορά δεν είχαν έναν αλλά δύο ενδεκαδάτους ακραίους μπακ.

Ο Κοστίνια εκμεταλλεύτηκε πέρσι την ευκολία του Ροντινέι να αγωνιστεί και ως εξτρέμ μπροστά του και φέτος, άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο τραυματισμός του Βραζιλιάνου μπακ για να γίνει από τα βασικά στελέχη των «ερυθρολεύκων».

Το Gazzetta βάζει στο τραπέζι τα δεδομένα του 25χρονου αμυντικού, αναλύει τους φετινούς αριθμούς και εξηγεί τους λόγους πίσω από την επέκταση του συμβολαίου του παρότι το προηγούμενο έληγε το καλοκαίρι του 2028.

Ο Κοστίνια ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / Costinha has renewed with Olympiacos FC! ✍🏻🔴⚪️ pic.twitter.com/kFD9bZLtvf November 7, 2025

Στην 6η θέση σε λεπτά συμμετοχής και τα σερί παιχνίδια

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε σκεφτεί να μοιράσει τον χρόνο ανάμεσα στον Ροντινέι και τον Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας ή να βάζει τον Βραζιλιάνο πιο μπροστά ως εξτρέμ και να τους έχει μαζί στον αγωνιστικό χώρο. Ένα... πείραμα που πέρσι ουκ ολίγες φορές πέτυχε.

Ωστόσο φέτος, τα πράγματα πήραν μία διαφορετική τροπή λόγω του τραυματισμού του Ροντινέι που τον άφησε εκτός για πάνω από έναν μήνα, με αποτέλεσμα όλο το βάρος των συνεχόμενων αγώνων να πέσει στις πλάτες του Κοστίνια. Από τις 21 Σεπτεμβρίου και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μέχρι και το ματς με τον Άρη την πρώτη μέρα του Νοέμβρη, ο Πορτογάλος μπακ παίζει βασικός και ασταμάτητα.

Αν αναλογιστούμε ότι πριν από τον Παναθηναϊκό, ο Κοστίνια είχε αγωνιστεί βασικός μόλις δύο φορές και είχε ολιγόλεπτες συμμετοχές με Πάφο και Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο ενώ έμεινε στον πάγκο με τον Βόλο, είναι τρομερό ότι βρίσκεται στην 6η θέση των παικτών με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής μέχρι στιγμής.

Ο 25χρονος μπακ μετράει 964 λεπτά συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις και είναι λίγο πιο πίσω από τον Ορτέγα και τον Πιρόλα και μετά από πάνω του βρίσκεται ο αρχηγός Ρέτσος, ο Τσικίνιο, ο τερματοφύλακας Τζολάκης και ο Ελ Καμπί. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσα συνεχόμενα παιχνίδια έπαιξε ο Κοστίνια για να φτάσει σε αυτό τον αριθμό

Ωστόσο δεν είναι μόνο ότι έπαιξε ως βασικός οκτώ παιχνίδια σε 41 μέρες (!) αλλά τα πέντε από αυτά είχαν τεράστια σημασία. Συγκεκριμένα χρειάστηκε να αγωνιστεί στα κόκκινα για τα δύο εκτός έδρας ματς του Champions League με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα αλλά και στα τρία ντέρμπι εντός συνόρων με Παναθηναϊκό (εκτός), ΠΑΟΚ (εκτός) και ΑΕΚ (εντός).

Μεγάλη βελτίωση στο αμυντικό σκέλος

Ο Κοστίνια ήρθε στον Ολυμπιακό ως ένα φουλ μπακ που σε σύστημα 3-5-2 έπαιζε όλη την πλευρά και βοηθούσε κυρίως στο επιθετικό σκέλος. Άλλωστε στην Πορτογαλία δίνουν μεγάλη έμφαση στους ακραίους μπακ και στον τρόπο βγαίνουν από τα πλάγια με overlap για σέντρες ή και τελικές προσπάθειες.

Έτσι είχε μάθει ο Πορτογάλος αμυντικός αλλά στον Ολυμπιακό έπρεπε να προσαρμοστεί στα αμυντικά του καθήκοντα που ήταν εξίσου σημαντικά. Σε αυτό τον 1,5 χρόνο, ο Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του ήταν από... πάνω του για να βελτιωθεί αμυντικά.

Να μην... ξεχνιέται μπροστά, να μην κάνει άσκοπες κούρσες στην επίθεση και να είναι πιο focus στα μαρκαρίσματά του στο αμυντικό σκέλος. Η βελτίωση σε αυτό το κομμάτι είναι εμφανή, ειδικά στη φετινή σεζόν, όπου ο 25χρονος αμυντικός έχει ανεβάσει αρκετά τα ποσοστά επιτυχίας στις αμυντικές του αρμοδιότητες.

Συνολικά στα 13 ματς που έχει παίξει σε όλες τις διοργανώσεις έχει μετρήσει 252 μονομαχίες από τις οποίες, στο 62% βγήκε νικητής κόντρα στους αντιπάλους του. Καλά ποσοστά βλέπουμε και στις εναέριες μονομαχίες παρότι δεν έχει το ύψος του Μάνσα για παράδειγμα (1,80 μ.) καθώς από τις 55 μονομαχίες έχει 66% επιτυχία.

Τέλος, είναι από τους ποδοσφαιριστές που βοηθούν και στο πρέσινγκ που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ καθώς από το 24% από τις 142 ανακτήσεις που έχει κάνει σε αυτά τα παιχνίδια, είναι στο αντίπαλο μισό, δείγμα ότι παίρνει μέτρα και βοηθά στις επιθετικές προσπάθειες.

Επιτομή του φουλ μπακ

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο Κοστίνια «μεγάλωσε» στην Πορτογαλία μαθαίνοντας να είναι φουλ και αυτό φαίνεται και στον Ολυμπιακό. Σίγουρα με τον ίδιο τρόπο καθώς έχει να καλύψει και το αμυντικό σκέλος πέρα από το επιθετικό, όμως οι αριθμοί του τη φετινή σεζόν, μαρτυρούν ότι είναι η έννοια του φουλ μπακ.

Στα 13 ματς που έχει αγωνιστεί, έχει 21 ανεβάσματα με την μπάλα όλη την πλευρά ενώ οι κινήσεις, σύμφωνα με το παρακάτω heatmap από το Wyscout το αποδεικνύουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συλλέγει το ποσοστό επιτυχίας που έχει στις ντρίμπλες παρότι αμυντικός από τις 33 που έχει επιχειρήσει, το 73% ήταν εύστοχο (!).

Το heatmap του Κοστίνια

Από εκεί και πέρα, έχει κάνει συνολικά 58 σέντρες σε αυτό το διάστημα από τις οποίες το 31% βρήκε συμπαίκτη του και έχει περάσει στην αντίπαλη περιοχή 52 πάσες με το 40% να είναι και επιτυχημένες, δείγμα της μεγάλης βοήθειας που δίνει στο μεσοεπιθετικό σκέλος.

Τέλος, δεν είναι ένα ακραίο μπακ που κινείται μόνο στην πλευρά και επιχειρεί σέντρες αλλά ουκ ολίγες φορές έχει πατήσει και στο σημείο του πέναλτι. Συγκεκριμένα αυτό έχει συμβεί 22 φορές στα 13 ματς που έχει αγωνιστεί, με τον αριθμό να γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακός αν αναλογιστούμε ότι τα πέντε από αυτά τα παιχνίδια είναι σε Champions League και ντέρμπι.

Οι «μνηστήρες», τα εκατομμύρια και η... δήλωση μέσα από την επέκταση!

Φυσικά, οι εμφανίσεις του, σε συνδυασμό το ηλικιακού group παικτών στο οποίο βρίσκεται, έφεραν αρκετές ομάδες στο... κατώφλι του Ολυμπιακού και του ατζέντη του. Συγκεκριμένα, κατά την περασμένη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ο όνομα του Κοστίνια έπαιξε αρκετά σε έναν χορό εκατομμυρίων.

Αρχικά η Ζενίτ είχε κάνει δυναμική κρούση για την απόκτηση του Πορτογάλου αμυντικού. Είναι γνωστή η αδυναμία των ρωσικών ομάδων στην ελληνική αγορά, με τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ να κάνει το συγκεκριμένο δρομολόγιο για την Σπάρτακ Μόσχας όπου έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος.

🔴⚪️ Παραμένει ερυθρόλευκος ο Κοστίνια! / Costinha stays in the red & white family! pic.twitter.com/q3hz7szYdl — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 7, 2025

Οι πληροφορίες εκείνη την περίοδο έκαναν λόγο για συζητήσεις της ρωσικής ομάδας αλλά και της Λέστερ, η οποία έφτασε στο σημείο να ρίχνει στο τραπέζι ποσό ύψους 14 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Κοστίνια, την οποία ο Ολυμπιακός απέρριψε. Το περασμένο καλοκαίρι δεν έλειψαν εκ νέου κρούσεις από ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου όμως η αρνητική στάση των Πειραιωτών δεν άλλαξε.

Ειδικά από τη στιγμή που ο 25χρονος μπακ έχει αρχίσει να προσαρμόζεται όλο και περισσότερο και πλέον διεκδικεί στα ίσια φανέλα βασικού απέναντι στον Ροντινέι για το δεξί άκρο της άμυνας. Εξού και η απόφαση να επεκταθεί το συμβόλαιό του παρότι το έληγε το καλοκαίρι του 2028.

Οι Πειραιώτες επιβράβευσαν με αυτόν τον τρόπο τον ταλαντούχο αμυντικό και εκείνος έλαβε το... μήνυμα ότι στον Ολυμπιακό τον πιστεύουν πολύ και για αυτόν τον... έδεσαν μέχρι το καλοκαίρι του 2029.