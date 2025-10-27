Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ έπρεπε να παίζει για... δύο με την απουσία του Ροντινέϊ για το διάστημα ενός μηνός και στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ έδωσε τις αγωνιστικές του απαντήσεις.

Κοστίνια. Βίωσε την αμφισβήτηση φέτος λόγω των χαμηλών του πτήσεων σε αγωνιστικό level για ένα διάστημα αλλά κυρίως διότι η περσινή του εικόνα είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες. Να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου όμως για να δώσει μέσω της ίδιας φανέλας, αυτής του Ολυμπιακού, τις δικές του ηχηρότατες αγωνιστικές απαντήσεις.

Να θυμίσουμε ότι για τον Κοστίνια υπήρξαν υψηλότατες προσφορές από τη Ρωσία, που είχαν απορριφθεί από τον Ολυμπιακό και ενώ υπήρξε αρνητική απάντηση και στα 14 εκατ. ευρώ της Λέστερ σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες. Γενικότερα ο Πορτογάλος για τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε πρόθεση να τον δέσει με ένα νέο και αναβαθμισμένο συμβόλαιο είναι παίκτης με ζήτηση σε κάθε μεταγραφική περίοδο.

Απέναντι στην ΑΕΚ λοιπόν ο 25χρονος ακραίος μπακ εάν δεν έχει κάνει το κορυφαίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχοντας απέναντί του αντιπάλους όπως ο Κοϊτά (ο οποίος by the way μόνο απειλητικός δεν ήταν δείγμα της πολύ καλής κάλυψης και αντιμετώπισής του από τον Πορτογάλο ακραίο μπακ), έχει κάνει σίγουρα μία από τις τοπ εμφανίσεις του. Και μην ξεχνάμε πώς είχε να παίζει και για τον Ροντινέϊ καθώς ο Βραζιλιάνος ήταν off με τον τραυματισμό του για διάστημα ενός μηνός.

Ο terminator των Πειραιωτών ξεκινώντας από τις 27 Σεπτεμβρίου έως και τις 26 Οκτωβρίου, δηλαδή σχεδόν έναν μήνα, κατέγραψε 459 αγωνιστικά λεπτά! Για την ακρίβεια είχε 81 λεπτά στο γήπεδο με τον Λεβαδειακό, 87 με τον ΠΑΟΚ, 99 με ΑΕΛ Novibet, 96 με Μπαρτσελόνα και 96 με την ΑΕΚ! Μία non stop κατάσταση.

Τώρα σε σχέση με την στατιστική και την καταγραφή των πεπραγμένων του από την κορυφαία πλατφόρμα του Wyscout . Ο Κοστίνια σε 96 λεπτά αγώνα (στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ, 2-0) είχε 45 κινήσεις που στέφθηκαν με επιτυχία στις 67 συνολικές ενέργειές του (με 67%).

Ο... χάρτης των ενεργειών του Κοστίνια στο γήπεδο (η φωτογραφία είναι από το Wyscout).

Κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες στις οποίες πήρε μέρος στον αγωνιστικό χώρο καθώς βγήκε νικητής στις 16 από τις 23 διεκδικήσεις της μπάλας, έχοντας ποσοστό στο 70%. Είχε 5 στις 7 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες με 71% αλλά ένα έξτρα σημαντικό στοιχείο είχε να κάνει με το γεγονός ότι προσπάθησε να παίξει αρκετά το προωθητικό παιχνίδι με μπαλιές προς τους μεσοεπιθετικούς και όχι προς τα πίσω.

Από τις 27 πετυχημένες πάσες του οι 16 ήταν προς την επίθεση ενώ από τη δική του σέντρα ήρθε η προσπάθεια του Ταρέμι που βρήκε στο χέρι του Βίντα και δόθηκε πέναλτι μετά. Οι μακρινές του πάσες δε ήταν όλες προς την επίθεση: 4 στον αριθμό (που ήταν αυτές που ήταν πετυχημένες). Εκτός των άλλων είχε και 4/4 πετυχημένες ντρίμπλες.

Οι αριθμοί του Κοστίνια στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ