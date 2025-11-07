Η ενημέρωση του ΟΦΗ για τις εισόδους των φιλάθλων στο Παγκρήτιο Στάδιο ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο ΟΦΗ ανέκτησε τους τρεις βαθμούς του μετά τη δικαίωση του CAS και στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου οι Κρητικοί θα υποδεχτούν την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο, για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο παιχνίδι θα υπάρχει παρουσία φιλάθλων και των δυο ομάδων, καθώς αναμένεται να δώσουν το παρών περίπου 2.000 Ενωσίτες. Άλλωστε όπως έχει ενημερώσει ο Όμιλος εδώ και μήνες πρόθεση είναι να δίνονται εισιτήρια σε όσες φιλοξενούμενες ομάδες το επιθυμούν, καθώς δίνεται αυτή η δυνατότητα μετά τη «μετακόμιση» στο Παγκρήτιο.

Η «μελανόλευκη» ΠΑΕ με ανανακοίνωση της ενημέρωσε τους φιλάθλους των δυο ομάδων τι ισχύει για την είσοδο τους στο Παγκρήτιο, έπειτα από απόφαση της αστυνομίας.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, έπειτα από απόφαση της αστυνομίας, στον αγώνα με την ΑΕΚ (Κυριακή 9/11, 17:30) οι ΕΙΣΟΔΟΙ προς τις Θύρες του Παγκρητίου Σταδίου διαμορφώνονται ως εξής:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων στις Θύρες 1 και 2 θα εισέρχονται από την ΕΙΣΟΔΟ Α, στη δυτική πλευρά του σταδίου.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων στις Θύρες 10, 11, 12, 13, 14, 19 και 20* θα εισέρχονται από την ΕΙΣΟΔΟ Β, στη νότια πλευρά του σταδίου (δίπλα από το κλειστό γυμναστήριο Λίντο).

(* Όσοι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας στη Θύρα 20 είναι δικαιούχοι θέσης parking, θα εισέρχονται από την ΕΙΣΟΔΟ Α)

Οι κάτοχοι εισιτηρίων στις Θύρες 5, 6 και 7 (Θύρες φιλοξενούμενης ομάδας) θα εισέρχονται από την ΕΙΣΟΔΟ C, στην ανατολική πλευρά του σταδίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έπειτα από απόφαση της αστυνομίας, στον αγώνα με την ΑΕΚ δεν θα λειτουργήσει το parking P3 (ανατολική πλευρά του σταδίου), για λόγους ασφαλείας.

Γραφείο εξυπηρέτησης φιλάθλων ΟΦΗ

Την Κυριακή (9/11), η εξυπηρέτηση των φιλάθλων του ΟΦΗ θα γίνεται από το Help desk που βρίσκεται έξω από τη Θύρα 17, στη νότια πλευρά του Παγκρήτιου Σταδίου (11:00 έως 17:00) και από το Help desk που βρίσκεται έξω από τις Θύρες 1 & 20, στη δυτική πλευρά του σταδίου (14:30 έως 17:00)».