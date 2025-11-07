ΟΦΗ: Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τη δικαίωση των Κρητικών
Ο ΟΦΗ πήρε πίσω τους τρεις βαθμούς που του αφαιρέθηκαν για την υπόθεση του Θανάση Παπάζογλου. Το CAS δικαίωσε τον Όμιλο και επέστρεψε τους πόντους στους Κρητικούς, οι οποίοι επανήλθαν στους έξι πόντους.
Οι Ασπρόμαυροι πριν το ματς με την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο βρίκσονται στη 13η θέση, με 6 βαθμούς, σε ισοβαθμία με τον 12ο Αστέρα AKTOR. Θυμίζουμε πως ο Όμιλος έχει ματς λιγότερο, λόγω της εξ αναβολής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Θυμίζουμε πως η κύρια προσφυή στα πολιτικά δικαστήρια για την υπόθεση Παπάζογλου θα εκδικαστεί τον Σεπτέμβριο του 2026.
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την επιστροφή των βαθμών του ΟΦΗ
- ΠΑΟΚ 23
- Ολυμπιακός 22
- ΑΕΚ 19
- Λεβαδειακός 15
- Βόλος 15
- Άρης 12
- Κηφισιά 12
- Παναθηναϊκός 12 *
- Ατρόμητος 9
- Παναιτωλικός 8
- ΑΕΛ Novibet 7
- Αστέρας AKTOR 6
- ΟΦΗ 6 *
- Πανσερραϊκός 5
*Ματς λιγότερο
