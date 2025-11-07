Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την απόφαση του CAS να επιστρέψει τους τρεις βαθμούς στον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ πήρε πίσω τους τρεις βαθμούς που του αφαιρέθηκαν για την υπόθεση του Θανάση Παπάζογλου. Το CAS δικαίωσε τον Όμιλο και επέστρεψε τους πόντους στους Κρητικούς, οι οποίοι επανήλθαν στους έξι πόντους.

Οι Ασπρόμαυροι πριν το ματς με την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο βρίκσονται στη 13η θέση, με 6 βαθμούς, σε ισοβαθμία με τον 12ο Αστέρα AKTOR. Θυμίζουμε πως ο Όμιλος έχει ματς λιγότερο, λόγω της εξ αναβολής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Θυμίζουμε πως η κύρια προσφυή στα πολιτικά δικαστήρια για την υπόθεση Παπάζογλου θα εκδικαστεί τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την επιστροφή των βαθμών του ΟΦΗ

ΠΑΟΚ 23 Ολυμπιακός 22 ΑΕΚ 19 Λεβαδειακός 15 Βόλος 15 Άρης 12 Κηφισιά 12 Παναθηναϊκός 12 * Ατρόμητος 9 Παναιτωλικός 8 ΑΕΛ Novibet 7 Αστέρας AKTOR 6 ΟΦΗ 6 * Πανσερραϊκός 5

*Ματς λιγότερο