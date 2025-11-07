Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον εντός έδρας αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στο Αγρίνιο (8/11, 17:30). Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου επιστρέφει ο Μανρίκε, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ όπως είναι γνωστό παραμένουν εκτός οι τραυματίες Αποστολόπουλος και Μλάντεν.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.