Παναιτωλικός: Η αποστολή για το ματς με την ΑΕΛ Novibet
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στο Αγρίνιο (8/11, 17:30). Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου επιστρέφει ο Μανρίκε, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ όπως είναι γνωστό παραμένουν εκτός οι τραυματίες Αποστολόπουλος και Μλάντεν.
Η αποστολή του Παναιτωλικού
Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.
