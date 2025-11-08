Ολυμπιακός: Δύσκολο να προλάβει την Κηφισιά ο Έσε, αποφασίζει ο Μεντιλίμπαρ για Γκαρθία και Τσικίνιο
Συνεχίζει να έχει προβλήματα τραυματισμών ή θέματα ετοιμότητας παικτών ο Ολυμπιακός. Το βασικό έχει να κάνει με τον Έσε που θεωρείται ότι θα είναι δύσκολο να προλάβει το Κηφισιά - Ολυμπιακός της Κυριακής. Από την άλλη οι Γκαρθία και Τσικίνιο δείχνουν πώς είναι ΟΚ, ωστόσο εξαρτάται από το τι θα αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ. Και ο Ισπανός αλλά και ο Πορτογάλος είχαν χτυπήσει και έγιναν αλλαγή στο Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν (1-1) της περασμένης Τρίτης στο Καραϊσκάκη.
Εκτός λόγω της αποβολής του με τον Άρη θα είναι ο στόπερ Γκουστάβο Μάνσα. Αλλαγές επί της 11άδας προφανώς και θα υπάρξουν. Υπάρχουν και υποψηφιότητες για το αρχικό σχήμα όπως πχ αυτή του Σιπιόνι. Να θυμίσουμε ότι η διάταξη της ομάδας του Ολυμπιακού κόντρα στην PSV Αϊντχόφεν στο γήπεδο Καραϊσκάκη ήταν ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέϊ. Κέντρο με Γκαρθία και Μουζακίτη και πίσω από τον Ελ Καμπί οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον.
Ο Ολυμπιακός έχει προπόνηση σήμερα Σάββατο (το πρωί στις 10.30). Οπότε έως το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένονται οι αποφάσεις του Μεντιλίμπαρ που θα προκύψουν μέσω της ανακοίνωσης της αποστολής.
