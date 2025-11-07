Ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε συνάντηση με τον Λάζαρο Ρότα κι ο διεθνής μπακ είναι πιο κοντά από ποτέ στην ανανέωση του στην ΑΕΚ.

Πριν από περίπου 1,5 μήνα είχαμε αποκαλύψει στο Gazzetta και στην εκπομπή Galacticos πως η ΑΕΚ και ο Λάζαρος Ρότα ήθελαν να συνεχίσουν μαζί την κοινή τους πορεία, με τις δυο πλευρές να είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ.

Ο διεθνής δεξιός μπακ της Ένωσης είχε συνάντηση την Παρασκευή (7/11) με τον Μάριο Ηλιόπουλο, παρουσία του μάνατζερ του ποδοσφαιριστή και συγγενικού του προσώπου, με τις δυο πλευρές να είναι έτοιμες να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

Σαφώς, όπως είχαμε αναφέρει, η υπόθεση δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολη, όμως πλέον η συμωνία είναι προ των πυλών, με το νέο συμβόλαιο να εξασφαλίζει αυξημένες αποδοχές στον Έλληνα αμυντικό.

Θυμίζουμε οτι το σε ισχύ συμβόλαιο του Ρότα με την Ένωση λήγει το καλοκαίρι που μας έρχεται και από τον Ιανουάριο θα μπορούσε να συζητήσει με όποια ομάδα έδειχνε ενδιαφέρον για να τον αποκτήσει.

Ο 28χρονος ακραίος οπισθοφύλακας παίζει... non-stop από τη στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς δείχνει να μην υπολογίζει τον Μόουζες Οντουμπάτζο. Μέχρι στιγμής στην τρέχουσα σεζόν έχει 18 εμφανίσεις και δυο ασίστ.