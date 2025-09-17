Αποκάλυψη Τσακίρη στους Galacticos: «Λάζαρος Ρότα και ΑΕΚ θέλουν να συνεχίσουν μαζί»
Αποκαλύψεις για το μέλλον του Λάζαρος Ρότα στην ΑΕΚ, έκανε ο Γιώργος Τσακίρης στην σημερινή εκπομπή των Galacticos.
Θυμίζουμε οτι το συμβόλαιο του διεθνή αμυντικού με την Ένωση λήγει το καλοκαίρι που μας έρχεται και από τον Ιανουάριο θα μπορεί να συζητήσει με όποια ομάδα ενδιαφέρεται για να τον αποκτήσει. Μόνο που όπως είπε ο έμπειρος ρεπόρτερ, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί επιθυμία καμίας εκ των δύο πλευρών.
Τόσο ο 28χρονος, όσο και οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να συνεχίσουν την συνεργασία τους και μέσα στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι επαφές προς αυτή την κατεύθυνση. Πότε θα γίνει αυτό; Όταν έρθει ο μάνατζερ του Λάζαρου Ρότα από την Ισπανία όπου εδρεύει στην Αθήνα. Κάτι που αναμένεται να γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.
Νωρίτερα, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής ο Γιώργος Τσακίρης είχε αναφερθεί και στην μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας τον Ιανουάριο. Όπως είπε λοιπόν, ο Χαβιέ Ριμπάλτα έχει ήδη ξεκινήσει την προεργσία με προτεραιότητα να αποτελεί η απόκτηση ενός δεξιού μπακ.
