ΠΑΟΚ: Κανονικά στις κλήσεις της Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ
Στις κλήσεις της εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε το όνομα του Κίριλ Ντεσπόντοφ, όπως και αναμενόταν, αφού πρόκειται για τον αρχηγό του συγκεκριμένου γκρουπ. Η ομάδα των Βαλκανίων δεν διατηρεί ελπίδες πρόρκισης, αφού δεν έχει βαθμολογικά την δυνατότητα να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της.
Κάπως έτσι τα επόμενα ματς με την Τουρκία εκτός (15/11) και την Γεωργία εντός (18/11) θα έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα μεν ως προς την πρόκριση στο Μουντιάλ, ωστόσο θα έχουν νόημα, αφού διακυβεύονται βαθμοί για το FIFA Ranking.
Ο 28χρονος εξτρέμ του ΠΑΟΚ μετράει 58 συμμετοχές με την φανέλα της εθνικής Βουλγαρίας σκοράροντας 15 γκολ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.