Κανονικά στις κλήσεις της Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ

Ο προπονητής της εθνικής Βουλγαρίας, Αλεκσάνταρ Ντιμιτρόφ κάλεσε τον Κίριλ Ντεσπόντοφ για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου.

Στις κλήσεις της εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε το όνομα του Κίριλ Ντεσπόντοφ, όπως και αναμενόταν, αφού πρόκειται για τον αρχηγό του συγκεκριμένου γκρουπ. Η ομάδα των Βαλκανίων δεν διατηρεί ελπίδες πρόρκισης, αφού δεν έχει βαθμολογικά την δυνατότητα να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της.

Κάπως έτσι τα επόμενα ματς με την Τουρκία εκτός (15/11) και την Γεωργία εντός (18/11) θα έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα μεν ως προς την πρόκριση στο Μουντιάλ, ωστόσο θα έχουν νόημα, αφού διακυβεύονται βαθμοί για το FIFA Ranking.

Ο 28χρονος εξτρέμ του ΠΑΟΚ μετράει 58 συμμετοχές με την φανέλα της εθνικής Βουλγαρίας σκοράροντας 15 γκολ.