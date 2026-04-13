Ο Σαμάτα σκόραρε το πρώτο του γκολ στη Ligue 1 μετά από 22 συμμετοχές και αποθεώθηκε από τον προπονητή του!

Ο Αλί Σαμάτα πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Χάβρης στο γαλλικό πρωτάθλημα και «αποθεώθηκε» από τον προπονητή του, Ντιντιέ Ντιγκάρ.

Η Χάβρη ταξίδεψε χθες (12/04) στη Νίκαια για να αναμετρηθεί με τη Νις στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Ligue 1, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1, χάρη στο γκολ του Αλί Σαμάτα στο 41ο λεπτό.

First goal in @Ligue1 for Ally Samatta 🇹🇿 pic.twitter.com/j5GeBDc0lH — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) April 13, 2026

Μάλιστα το τέρμα αυτό ήταν το πρώτο για τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ μετά από 22 εμφανίσεις με τη φανέλα της Χάβρης , με τον προπονητή της ομάδας να «αποθεώνει» στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης τον Τανζανό φορ, τονίζοντας πως πάντα πίστευε στις δυνατότητες του και ήξερε πως δεν θα αργούσε η μέρα που θα έβρισκε τα δίχτυα.

«Είναι επίσης μια ανακούφιση για μένα να τον βλέπω να σκοράρει, επειδή ξέρω τι συμβαίνει όταν συνεχίζεις να βάζεις έναν παίκτη που δεν σκοράρει. Μπορεί να εγείρει ερωτήματα. Έχει περάσει πολύς καιρός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά ήξερα ότι θα ερχόταν επειδή πιστεύω σε αυτόν. Και εκτός αυτού, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο στατιστικά. Έχει να κάνει με τη χημεία μεταξύ των παικτών, μια συμπληρωματική προσέγγιση» , εξήγησε ο Ντιντιέ Ντιγκάρ , ενθουσιασμένος με την απόδοση της ομάδας του, αλλά απογοητευμένος που δέχτηκε για άλλη μια φορά γκολ από στημένη φάση του αντιπάλου.

Ο Γάλλος τεχνικός θεώρησε ότι το γκολ του 33χρόνου επιθετικού ήταν εξαιρετικό, σημειώνοντας πως: «Ο Αλί έκανε αισθητή την παρουσία του με την πλάτη στο τέρμα, τέντωσε τις γραμμές με τα τρεξίματά του και σκόραρε ένα όμορφο γκολ, αυτό είναι το μόνο που περιμένω από αυτόν. Ελπίζω να σκοράρει περισσότερα, αλλά πάνω απ' όλα, να συνεχίσει να προσφέρει αυτό που κάνει στο παιχνίδι» .

Άλλωστε, όπως είπε αστειεύομενος και ο Ντίγκαρντ , δεν έχει άλλη επιλογή σε αυτή τη θέση, οπότε η στήριξη στον Σαμάτα είναι... μονόδρομος. «Με τα οικονομικά μας, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε έναν επιθετικό που να σκοράρει 25 γκολ τη σεζόν» .

Ο άλλοτε στραίκερ του δικεφάλου του βορρά δήλωσε πως ήταν αρκετά χαρούμενος που κατάφερε να βρει δίχτυα, καθώς ήταν κάτι για το οποίο πάλευε σκληρά καθ΄όλη τη διάρκεια της σεζόν.

“Είναι ωραίο να σκοράρεις. Ειδικά σε τέτοιου είδους αγώνες. Δούλεψα σκληρά γι' αυτό. . Πρέπει να τους ευχαριστήσω γι' αυτό. Είμαστε μια πραγματική οικογένεια» .