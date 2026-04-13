Το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μπορμπόκη είπαν φίλοι και συγγενείς στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών. Ο εκλιπών «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε Δευτέρα του Πάσχα (13/4) η κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Ο παλαίμαχος επιθετικός του ΠΑΟΚ έδωσε για χρόνια τη δική του μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, πριν το νήμα της ζωής του κοπή το Μεγάλο Σάββατο (11/4).

Τραγική φιγούρα ο αδερφός του, Βασίλης, ο οποίος είναι επίσης παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

Το φέρετρο του ήταν καλυμμένο με τη σημαία του ΠΑΟΚ, με τον οποίο συνδέθηκε η καριέρα του. Από το 1985 έως το 1994 φόρεσε τη φανέλα με το «Δικέφαλο» στο στήθος, μετρώντας 277 συμμετοχές και 43 γκολ.

Από πλευράς της της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ παρέστη ο Άγγελος Αναστασιάδης, ενώ το «παρών» στο τελευταίο αντίο έδωσαν πλήθος παλαίμαχων ποδοσφαιριστών της ομάδας, όπως οι Γιώργος Τουρσουνίδης, Κώστας Λαγωνίδης, Κώστας Μαλιούφας, Νίκος Καραγεωργίου, Δημήτρης Μήτογλου, Κυριάκος Αλεξανδρίδης, Μιχάλης Λεοντιάδης, Κώστας Ορφανός και ο Αντώνης Μαυρέας.