Οι Λάζαρος Ρότα και Ντομαγκόι Βίντα που είχαν συμπληρώσει κάρτες δηλώθηκαν από την ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον ΟΦΗ και δεν θα ταξιδέψουν στο Ηράκλειο.

Χωρίς τους Ρότα και Βίντα θα πάει η ΑΕΚ στο Ηράκλειο για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ την Κυριακή στο Παγκρήτιο καθώς θα εκτίσουν την τιμωρία τους.

Τόσο ο Έλληνας δεξιός μπακ, όσο και ο Κροάτης στόπερ είχαν συμπληρώσει τρεις κίτρινες στο τελευταίο ματς με τον Παναιτωλικό και έπρεπε να δηλωθούν σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια.

Όπως αποφασίστηκε, δηλώθηκαν να εκτίσουν στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ και έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν μπορεί φυσικά να υπολογίζει επίσης τον τραυματία Ζίνι και τον Ελίασον που έκανε επέμβαση. Θυμίζουμε ότι στον πάγκο της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ δεν θα είναι και ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες.

Οι επιλογές για τον αντικαταστάτη του Ρότα με ΟΦΗ

Πλέον αυτό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι να φανεί ποια θα είναι η επιλογή του Νίκολιτς για το δεξί άκρο της άμυνας, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο Ρότα αποτελεί την πρώτη και αδιαμφισβήτητη επιλογή του Σέρβου προπονητή και το γεγονός ότι ο Οντουμπάτζο δεν φαίνεται να υπολογίζεται.

Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει ο Γκατσίνοβιτς να είναι αυτός που θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας, αλλά αυτό είναι κάτι που θα διαπιστωθεί μέσα από τις δοκιμές στις προπονήσεις ενόψει του αγώνα της Κρήτης.