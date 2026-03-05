Η Τσέλιε έκανε μία ακόμη απογοητευτική εμφάνιση, χάνοντας 2-1 με ανατροπή από την Αλουμίνι εκτός έδρας, μία εβδομάδα πριν υποδεχτεί την ΑΕΚ.

Η Τσέλιε έδειχνε ότι θα καταφέρει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα Σλοβενίας, ωστόσο παρότι προηγήθηκε στο εκτός έδρας ματς με την Αλουμίνι, εντέλει ηττήθηκε 2-1 με ανατροπή και έμεινε χωρίς βαθμό για τρίτη φορά τις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στη φάση των «16» του Conference League πήρε το προβάδισμα με γκολ του Κούτσις στο 30ό λεπτό, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν αρχικά με τον Σούσο (57') και εν συνεχεία να παίρνουν τη μεγάλη νίκη με γκολ του Φέτα στις καθυστερήσεις. Σημειώνεται πως για τους νικητές, πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 46' ο Στέφανος Ευαγγέλου.

Μετά την ήττα, η Τσέλιε παραμένει μεν στην κορυφή της βαθμολογίας, ωστόσο η διαφορά των οκτώ βαθμών από τη δεύτερη, Μάριμπορ, δύναται να μειωθεί περαιτέρω καθώς η τελευταία έχει ένα ματς λιγότερο. Σημειώνεται πως αυτό ήταν το τελευταίο ματς της Τσέλιε πριν υποδεχτεί την ΑΕΚ σε μία εβδομάδα, καθώς δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Η ενδεκάδα της Τσέλιε

Κόλαρ (1' Λέμπαν), Μπέιγκε, Κάλουσιτς, Κάστρο (62' Τουτισκίνας), Χρκα, Ιοσίφοφ, Κούτσις (82' Ποπλάτνικ), Κβέσιτς (82' Κότνικ), Πράνιτς (62' Αβντίλι), Σέσλαρ, Βουκλίσεβιτς