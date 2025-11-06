Νίκολιτς: Δεν θα καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ στο ματς με τον ΟΦΗ
Το αποψινό ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς είναι αυτό που προέχει στην ΑΕΚ προκειμένου να γίνει το δεύτερο καθοριστικό βήμα προς την πρόκριση από τη League Phase του Conference League. Την Κυριακή ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για το πρωτάθλημα όπου οι κιτρινόμαυροι θέλουν το τρίποντο για να συνεχίσουν την αντίδραση και να πάνε με ηρεμία στη διακοπή, χωρίς όμως να έχουν στον πάγκο τον Μάρκο Νίκολιτς.
Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης συμπλήρωσε τρεις κάρτες στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, όπου οι κιτρινόμαυροι έγιναν έξαλλοι με τις αποφάσεις του διαιτητή Παπαδόπουλου. Έτσι ο Νίκολιτς αναγκαστικά θα πρέπει να εκτίσει την ποινή του στο ματς με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο με συνέπεια να μην μπορεί να καθίσει στον πάγκο.
Τιμωρημένος σε αυτό το παιχνίδι θα είναι και ο τιμ μάνατζερ της ΑΕΚ, Δημήτρης Ναλιτζής, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ενώ μένει να γίνει γνωστό σε ποιο από τα τέσσερα επόμενα ματς θα εκτίσουν οι Ντομαγκόι Βίντα και Λάζαρος Ρότα, οι οποίοι συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες.
