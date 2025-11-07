Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου από τις 5 Οκτωβρίου και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πετάει φωτιές με επτά σερί νίκες και 24 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο ΠΑΟΚ στις 5 Οκτωβρίου γύρισε το κουμπί.

Ο Δικέφαλος τον Σεπτέμβριο δέχθηκε τέσσερα γκολ στο Κύπελλο από τον Λεβαδειακό, είχε δύο 0-0 στην Τούμπα με τον Παναιτωλικό και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ένα 3-3 στην Τρίπολη κι ενώ βρέθηκε να είναι μπροστά στο σκορ με 3-1.

Ο Οκτώβριος ξεκίνησε και με ήττα 3-1 από τη Θέλτα στο Βίγκο, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί. Μαύρα σύννεφα είχαν σκεπάσει την Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ στις 5 Οκτωβρίου ετοιμαζόταν να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό και η ψυχολογία ήταν στο ναδίρ. Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ στην Τούμπα και η κατάσταση έδειχνε ακόμα χειρότερη.

Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο από το γλίστρημα του Ορτέγκα ισοφάρισε με τον Τάισον, λύσσαξε για τη νίκη και την πήρε με 2-1. Τα σύννεφα έφυγαν από την Τούμπα και ο Δικέφαλος του Ραζβάν Λουτσέσκου με ανεβασμένη ψυχολογία άρχισε να πετάει φωτιές.

Σε 33 μέρες από τις 5 Οκτωβρίου έως και το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου με τη Γιουνγκ Μπόις μέτρησε επτά σερί νίκες και 24 γκολ! Μέσο όρο 3,4 γκολ ανά παιχνίδι. Τρεις τεσσάρες με Λιλ, Γιουνγκ Μπόις στο Europa League, ΑΕΛ Novibet στο Κύπελλο Ελλάδας, μία πεντάρα με τον Πανσερραϊκό, τρία γκολ με τον Βόλο και από δύο στα ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Κόντρα στην Ένωση ήταν επιβλητικός, ενώ για ένα ημίχρονο είχε ζαλίσει τη Λιλ στη Γαλλία και τελικά τη νίκησε.

Πριν την τρίτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ο καυτός ΠΑΟΚ θα πρέπει να βγάλει ένα ακόμα ντέρμπι. Αυτό με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, που παρά την κακή πορεία στο πρωτάθλημα, παίρνει οξυγόνο από τις νίκες στην Ευρώπη.

Αναλυτικά τα επτά νικηφόρα ματς του ΠΑΟΚ