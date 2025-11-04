Λανουά: «Σωστές αποφάσεις σε Νέα Φιλαδέλφεια και Περιστέρι, έπρεπε να δοθεί πέναλτι στον Ολυμπιακό»

Η ανάλυση του Στεφάν Λανουά για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Όπως κάθε εβδομάδα, η ΕΠΟ δημοσίυεσε την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Στεφάν Λανουά υποστήριξε πως ορθά ακυρώθηκε το γκολ του Γιόβιτς στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό, δικαίωσε τις αποφάσεις του Ευαγγέλου στο Ατρόμητος - Κηφισιά, ενώ ανέφερε πως έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού για ανατροπή του Ταρέμι.

Θυμίζουμε πως ο Δικέφαλος είχε σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Παπαδόπουλου στον αγώνα με τους Αγρινιώτες στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ οι Περιστεριώτες διαμαρτυρήθηκαν για αποβολή του Βιγιαφάνιες και πέναλτι του Έμπο.

Η ανάλυση του Λανουά

Για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς: «Κατά τη διάρκεια της σέντρας ο επιθετικός της ΑΕΚ κάνει καθαρό φάουλ, σπρώχνοντας τον αντίπαλό του και με τα δύο χέρια, για να δημιουργήσει με αθέμιτο τρόπο απόσταση μεταξύ τους πριν πετύχει τέρμα. Το VAR έκανε σωστή παρέμβαση προτείνοντας στον διαιτητή onfiled review που οδήγησε στην ακύρωση του τέρματος».

Για τις φάσεις στο Ατρόμητος – Κηφισιά: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός της Κηφισιάς κάνει καθαρό φάουλ σπρώχνοντας τον αντίπαλό του λίγο πριν μπει στη μεγάλη περιοχή. Η σωστή τεχνική απόφαση είναι άμεσο φάουλ. Σχετικά με την πειθαρχική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι αμυντικοί της Κηφισιάς είναι κοντά στη φάση έτοιμοι να επέμβουν όταν ο επιτιθέμενος έχει τον έλεγχο της μπάλας, περιμένουμε κίτρινη κάρτα για ανακοπή υποσχόμενης επίθεσης.

Κατά τη διάρκεια σέντρας μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο αμυντικός της Κηφισιάς εκτρέπει την μπάλα, η οποία αλλάζει εντελώς τροχιά και χτυπάει αναπάντεχα στον αγκώνα του συμπαίκτη του. Ο συμπαίκτης του προσπάθησε να παίξει την μπάλα πριν αυτή εκτραπεί και η θέση του δεξιού χεριού του είναι φυσική και μέρος της κίνησής του για να παίξει την μπάλα. Για αυτό τον λόγο η ενέργειά του δεν πρέπει να τιμωρηθεί με τον καταλογισμό πέναλτι».

Για το μαρκάρισμα του Τεχέρο στον Ταρέμι στο Ολυμπιακός – Άρης: «Εδώ ο αμυντικός του Άρη κάνει φάουλ κρατώντας τον αντίπαλό του αρχικά έξω από την περιοχή του πέναλτι και στη συνέχεια μέσα σε αυτή. Αμυνόμενος με τέτοιο τρόπο ο παίκτης παίρνει το ρίσκο να καταλογίσει πέναλτι. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε παρέμβαση του VAR αν ο διαιτητής δεν είδε την παράβαση ώστε να καταλογιστεί το πέναλτι».

Για το πέναλτι και την αποβολή του Μάνσα στο Ολυμπιακός – Άρης: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Ολυμπιακού υποπίπτει σε παράβαση κατά του αντιπάλου του εντός της μεγάλης περιοχής της ομάδας του η οποία στερεί από τον επιθετικό μια προφανή ευκαιρία για γκολ. Ο διαιτητής καταλόγισε το πέναλτι και μια καθαρή κόκκινη κάρτα γιατί η παράβαση δεν ήταν προσπαθώντας να παίξει την μπάλα αλλά καθαρό κράτημα. Ο παίκτης που έκανε την ποαράβαση πρέπει να αποβληθεί σύμφωνα με τη σωστή εφαρμογή των κανόνων του παιχνιδιού».