Ο ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς για τις καταγγελίες του Σούντγκρεν τόνισε ότι το αδίκημα χειραγώγησης είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί.

Η καταγγελία του Ντάνιελ Σούντγκρεν περί χειραγώγησης αγώνων μεταξύ των ΠΑΕ Βόλος και ΠΑΕ Πανσερραϊκός, έχει προκαλέσει αίσθηση.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, μιλώντας στην ERT News, ξεκαθάρισε ότι οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

Ο Μαυρωτάς επισήμανε, ωστόσο, πως η χειραγώγηση αγώνων αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο αδίκημα για να αποδειχθεί, ειδικά όταν οι σχετικές πληροφορίες έρχονται στο φως εκ των υστέρων.

Παράλληλα, κάλεσε τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα τους αθλητές να προβαίνουν σε καταγγελίες τη στιγμή που αντιλαμβάνονται παραβατικές συμπεριφορές, προκειμένου να διευκολύνεται η διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι ευχής έργον να γίνονται καταγγελίες όταν υπάρχει κάτι παράνομο. Το αδίκημα χειραγώγησης είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί. Αυτό φαίνεται από τις λίγες περιπτώσεις που έχουν αποδειχθεί.

Οι ποδοσφαιριστές έχουν εφαρμογές όπου η καταγγελία γίνεται ανώνυμα. Το red button. Με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας είναι παράνομο να μην καταγγείλεις.

Θα προστεθεί η καταγγελία του Σούντγκρεν στο ΕΠΑΘΛΑ. Δεν είχαμε καταγγελία από τον αθλητή, αλλά είχαμε αναφορές από εταιρείες στοιχηματισμού για τα δύο ματς. Θα προστεθεί η καταγγελία του Σούντγκρεν στο ΕΠΑΘΛΑ. Έχει την αξία της η καταγγελία.

Θα εκκινήσουν οι διαδικασίες από τον αντίστοιχο εισαγγελέα στο ποινικό μέρος. Το ίδιο θα συμβεί και στο πειθαρχικό κομμάτι. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν στοιχηματικές αναλύσεις που είναι κάποιο κομμάτι του παζλ.

Το ζητούμενο είναι και το συζητάμε με τον ΠΣΑΠΠ, πως θα εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη ως πολιτεία, ώστε όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά να ανοίγουν τα στόματα έγκαιρα κι αποτελεσματικά. Ώστε να τα αντιμετωπίσεις άμεσα.

Μετά μπορείς να πας σε φυσικά πρόσωπα. Δεν μπορείς να πιαστείς από ένα πράγμα, πρέπει να υπάρχει συνδυασμός στοιχείων. Έτσι γίνεται και στο εξωτερικό».