H ανακοίνωση της ΕΠΑΘΛΑ για όσα ανέφερε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν για τους αγώνες του Βόλου με τον Πανσερραϊκό για τα περσινά Play Out.

Σάλο έχουν προκαλέσει οι αναφορές του Ντάνιελ Σούντγκρεν στη Σουηδία αναφορικά με τα παιχνίδια του Βόλου με τον Πανσερραϊκό στα Play Out της Stoiximan Super League της περασμένης σεζόν.

Ο πρώην ακραίος μπακ των Θεσσαλών υποστήριξη πως οι αγώνες ήταν... προσχεδιασμένοι, ώστε να «βολευτούν» οι δυο ομάδες και να υποβιβαστεί η Athens Kallithea, κάτι που όπως αναμενόταν κινητοποίησε την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΑΘΛΑ ο αθλητικός εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί και τα συγκεκριμένα ματς διερευνώνται για ύποπτο στοιχηματισμό.

Η ανακοίνωση της ΕΠΑΘΛΑ

«Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν.

Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση.

Ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί».