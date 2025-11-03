Η αντίδραση της Athens Kallithea αναφορά στα όσα είπε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν για τα ματς του Βόλου με τον Πανσερραϊκό στα περσινά Play Out.

Σάλο έχουν προκαλέσει τα όσα δήλωσε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν στη Σουηδία, για τα περσινά παιχνίδια του Βόλου με τον Πανσερραϊκό στα Play Out της Stoiximan Super League. Ο πρώην δεξιός μπακ των Θεσσαλών υποστήριξε πως υπήρξε χειραγώγηση στα μεταξύ τους παιχνίδια, ώστε να «βολευτούν» οι δυο ομάδες και να υποβιβαστεί η Athens Kallithea, ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση της ΕΠΑΘΛΑ.

Η ομάδα της Καλλιθέας επέλεξε να μην τοποθετηθεί δημόσια στην υπόθεση, παρόλο που είναι άμεση ενδιαφερόμενη, καθώς εκείνη υποβιβάστηκε στη Super League 2 και έχασε την ευκαιρία να παίξει δεύτερη διαδοχική χρονιά στην κορυφαία κατηγορία, όμως αντ' αυτού έκανε μια ανάρτηση στο «Χ» για να περάσει το μήνυμα της.

Συγκεκριμένα το κλαμπ της Αττικής έκανε retweet την ανάρτηση της μετά την ήττα της στην πρεμιέρα από το Λεβαδειακό, σε ματς που δε δόθηκε πέναλτι στον Τζιάνι στο φινάλε και τη συνόδευσε με φωτογραφίες των δηλώσεων του Σούντγκρεν, του πίνακα με τις αποβολές της περασμένης χρονιάς, στον οποία ήταν πρώτη η Athens Kallithea αλλά και δηλώσεις του τότε προπονητή της, Μάσιμο Ντονάτι, στην Gazzetta dello Sport, στην οποία ο Ιταλός είχε υποστηρίξει για τη διαιτησία: «ήταν σχεδόν σαν να μας εμπόδιζαν να κερδίσουμε αγώνες».

Θυμίζουμε πως η Athens Kallithea είχε βγάλει ανακοίνωση κατά της διαιτησίας του Βεργέτη στην ισοπαλία με το Βόλο στη Λεωφόρο, η οποία είχε γίνει και θέμα στην Equipe, κάνοντας λόγο για διαφθορα.

Το κλαμπ της Αττικής υποβιβάστηκε την περασμένη σεζόν, καθώς τερμάτισε στη 13η θέση με 36 βαθμούς, στο -1 από τον Πανσερραϊκό και στο -3 από το Βόλο.