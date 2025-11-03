Κόουλμαν: «Η νίκη ανήκει στους παίκτες, την διοίκηση και τον κόσμο»
Ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να πετύχει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 3-0 του ΟΦΗ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των Αρκάδων, Κρις Κόουλμαν μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Η νίκη ανήκει στους παίκτες, στη διοίκηση, στον κόσμο. Είμαι ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές, είχαμε κοντρόλ, καλή απόδοση και σωστή νοοτροπία. Δεν είναι εύκολο για τους παίκτες να μάθουν αμέσως τις ιδέες ενός νέου προπονητή και μάλιστα μέσα σε πίεση για το αποτέλεσμα. Έδειξαν καλά πράγματα έως τώρα και είμαι χαρούμενος για την προσπάθειά τους».
