Ο Ευριπίδης Τσιμπανάκος και ο Αλέκος Βοσνιάδης έδωσαν το παρών στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών για το παιχνίδι του Πανσερραϊκού με τον Αστέρα AKTOR.

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση τους από την Καλαμάτα το επιτυχημένο «δίδυμο» Ευριπίδης Τσιμπανάκος - Αλέκος Βοσνιάδης βρέθηκαν μαζί σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Οι δυο άνδρες έδωσαν το παρών στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, όπου παρακολούθησαν τη «λευκή» ισοπαλία του Πανσερραϊκού με τον Αστέρα AKTOR.

Θυμίζουμε πως στο Gazzetta είχαμε αναφέρει πως ο Τσιμπανάκος ήταν το περασμένο Σάββατο στη Νεάπολη, όπου είδαν το ματς των Λιονταριών με την Κηφισιά και λίγες ημέρες αργότερες το άλλοτε στέλεχος του Πανσερραϊκού βρέθηκε στις Σέρρες.

Θυμίζουμε πως ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής της Μαύρης Θύελλας έχει άριστες σχέσεις με τον Τάσο Καζία και μένει να δούμε εάν οι δυο πλευρές θα «σμίξουν» ξανά και αν ο Τσιμπανάκος θα συνεργαστεί ξανά με τον Μακεδόνα τεχνικό για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Οι δυο άνδρες την τελευταία διετία έχουν «χτίσει» δυο ομάδες που ανέβηκαν... τραίνο και αήττητες από τη Super League 2, καθώς πέτυχαν το ίδιο τόσο με την Καλαμάτα όσο και με την ΑΕΛ Novibet.