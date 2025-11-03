Κόντης: «Ήταν μια δύσκολη αρχή, θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε τον ΟΦΗ»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης ,μιλώντας μετά την ήττα με 3-0 από τον Αστέρα Τρίπολης ανέφερε πως ήταν μια δύσκολη αρχή για τον ίδιο, αλλά προσπαθήσει να ανεβάσει τους Κρητικούς στο βαθμολογικό πίνακα.

Ο ΟΦΗ με τον Χρήστο Κόντη στο ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας, ηττήθηκε με 3-0 από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των Κρητικών μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Ήταν μια δύσκολη αρχή, δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη. Πριν μείνουμε με 10 παίκτες προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα που δουλέψαμε στην προπόνηση, δεχθήκαμε ένα όμορφο γκολ. Από εκεί και πέρα δεν κινδυνέψαμε στο ημίχρονο, δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες.

Στο δεύτερο μέρος κάναμε μια καλή φάση η οποία κατέληξε δοκάρι, που αν γινόταν εκεί το 1-1 τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά. Έχω μια ιδέα στο μυαλό μου που είμαι σίγουρος θα βγει στο γήπεδο, τα παιδιά θα βρούνε τον τρόπο να παίξουμε με τον δικό μας τρόπο.

Το μέλλον θα είναι καλύτερο και θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε τον ΟΦΗ στον βαθμολογικό πίνακα.»