Παναθηναϊκός: Μπήκε ο Πελίστρι, μέρος του προγράμματος ο Μπακασέτας
Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν σήμερα στο Κορωπί μετά το ρεπό της Κυριακής (02/11) και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για τον εκτός έδρας αγώνα με την Μάλμε την Πέμπτη (06/11-19:45) για την 4η αγωνιστική του League Stage του Europa League.
Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Φακούντο Πελίστρι να βγάζει όλο το κανονικό πρόγραμμα για πρώτη φορά έπειτα από τα τέλη του Αυγούστου, όταν και έπαιξε το τελευταίο του ματς με την φανέλα του «τριφυλλιού» στα Play Offs του Europa League ενάντια στην Σαμσουνσπόρ.
Μέρος της προπόνησης έβγαλε και ο Τάσος Μπακασέτας, που έκανε ακόμη βήμα για την επιστροφή του ενώ στο γκρουπ των παικτών που κάνουν ατομικό (Ντέσερς, Μπόκος) προστέθηκε και ο Καλάμπρια. Θεραπεία έκανε ο Ρενάτο.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είναι ο εκλεκτός του «τριφυλλιού» για την θέση του τεχνικού διευθυντή
Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις ανάπτυξης και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.