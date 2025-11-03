Ευχάριστα νέα στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, αφού ο Φακούντο Πελίστρι μπήκε και πάλι στο κανονικό πρόγραμμα μετά τα τέλη Αυγούστου. Μέρος έκανε και ο Τάσος Μπακασέτας.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν σήμερα στο Κορωπί μετά το ρεπό της Κυριακής (02/11) και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για τον εκτός έδρας αγώνα με την Μάλμε την Πέμπτη (06/11-19:45) για την 4η αγωνιστική του League Stage του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Φακούντο Πελίστρι να βγάζει όλο το κανονικό πρόγραμμα για πρώτη φορά έπειτα από τα τέλη του Αυγούστου, όταν και έπαιξε το τελευταίο του ματς με την φανέλα του «τριφυλλιού» στα Play Offs του Europa League ενάντια στην Σαμσουνσπόρ.

Μέρος της προπόνησης έβγαλε και ο Τάσος Μπακασέτας, που έκανε ακόμη βήμα για την επιστροφή του ενώ στο γκρουπ των παικτών που κάνουν ατομικό (Ντέσερς, Μπόκος) προστέθηκε και ο Καλάμπρια. Θεραπεία έκανε ο Ρενάτο.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις ανάπτυξης και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.