Ατρόμητος: Ο Σπανός ζήτησε ακρόαση από τον Λανουά μετά την δυσαρέσκεια για την διαιτησία Ευαγγέλου
Βράζουν στον Ατρόμητο με την αντιμετώπιση που έχει η ομάδα τη φετινή σεζόν από την διαιτησία, με αποκορύφωμα τις αποφάσεις του Άγγελου Ευαγγέλου στην αναμέτρηση του Σαββάτου (1/11) απέναντι στην Κηφισιά στο «Άγγελος Ράμφος».
Για τον λόγο αυτό, ο Γιώργος Σπανός ζήτησε ακρόαση από τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, προκειμένου να καταγγείλει τις αποφάσεις του Ευαγγέλου. Συγκεκριμένα στον Ατρόμητο διαμαρτύρονται για τις παρακάτω φάσεις:
Στη φάση του Μπάκου στο 9', θεωρούν ότι υπάρχει ξεκάθαρο πέναλτι από τον Βιγιαφάνιες, αφού το μαρκάρισμα είναι μέσα στην περιοχή, ωστόσο, ακόμα και από τη στιγμή που δίνει φάουλ πρέπει να δοθεί κόκκινη κάρτα, αφού ο επιθετικός του Ατρομήτου είναι σε προφανή θέση για γκολ.
Σχετικά με τη φάση του 45', με το χέρι του Έμπο, ναι μεν η μπάλα πάει από απομάκρυνση του συμπαίκτη του (Σιμόν), αλλά το χέρι του Έμπο είναι σε αφύσικη θέση (πολύ ψηλά) και επιπλέον δεν είναι εξ επαφής, αφού υπάρχει μεγάλη απόσταση από το σημείο της απομάκρυνσης μέχρι το χέρι του Έμπο.
Οι Περιστεριώτες έκαναν λόγο για αλλοίωση αποτελέσματος, ενώ θα παρουσιάσουν και στοιχεία από άλλους αγώνες του πρωταθλήματος που θεωρούν ότι αδικήθηκαν από την διαιτησία. Για όλα τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ατρόμητος, Γιώργος Σπανός, έχει ενημερώσει και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.
