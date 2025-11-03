Αναστασίου: «Πρέπει να τολμήσουμε, δεν μπορούμε να είμαστε παθητικοί»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου μετά την ήττα του Παναιτωλικού από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

O Παναιτωλικός έκανε την πρώτη του ήττα στη δεύτερη θητεία του Γιάννη Αναστασίου, καθώς «λύγισε» στις καθυστερήσεις του αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο έμπειρος κόουτς των Καναρινιών τόσο στις δηλώσεις του στην Cosmote TV, όσο και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε στάθηκε στο «φόβο» που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του.

Oι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην Cosmote TV

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Την περασμένη αγωνιστική χάσαμε πέναλτι στο 95′, σήμερα στο 93′ δεχθήκαμε γκολ. Νομίζω ότι αμυνθήκαμε καλά κάποιες στιγμές, όχι τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα, είχε τον έλεγχο η ΑΕΚ αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα.

Δείξαμε φόβο. Προσπαθούν τα παιδιά, 3,5 εβδομάδες που δουλεύουμε να πάρουμε πράγματα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, μπράβο στα παιδιά για την προσπάθεια και στον κόσμο που ήρθε και στήριξε».

«Όλα αυτά θέλουν δουλειά, χρόνο, θετικά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να τολμήσουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε παθητικοί. Το είχα πει και μετά το ματς με τον ΟΦΗ και τότε παρεξηγήθηκε. Όταν αμυνόμαστε πρέπει να είμαστε πιο ενεργητικοί».

Η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αναστασίου

«Η διαφορά στην ποιότητα ήταν εμφανής. Η ΑΕΚ έχει παίκτες ποιοτικούς σε όλες τις γραμμές. Διαβάσαμε το ματς. Σταθήκαμε καλά. Μίλησα για φόβο, αλλά δεν πρέπει να παίζουμε μόνο άμυνα. Πρέπει να τολμήσουμε και επιθετικά. Το είπα στους παίκτες. Δεν είμαστε μόνο μία ομάδα που θέλει να κάνει άμυνα».