Στο 78ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσάβες, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Παπαδόπουλος το ακύρωσε για φάουλ στον Μαυρία.

Αναβρασμός στη Νέα Φιλαδέλφεια κατά του διαιτητή Γιάννη Παπαδόπουλου. Στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό ο Πινέδα άνοιξε την μπάλα δεξιά στον Ρότα, ο διεθνής μπακ έκανε τη σέντρα, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά, ο Τσάβες απέκρουσε ασταθώς και στην επαναφορά ο Σέρβος φορ με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Έπειτα από παρέμβαση του VAR Eυαγγέλου ο διαιτητής Παπαδόπουλος πήγε να εξετάσει τη φάση και ακύρωσε το γκολ για σπρώξιμο του Γιόβιτς στον Μαυρία.

Οι έξαλλοι Ενωσίτες φώναξαν υβριστικά συνθήματα κατά του Μακεδόνα ρέφερι, ενώ έντονες αντιδράσεις υπάρχαν και από τον κιτρινόμαυρο πάγκο, καθώς ο team manager Δημήτρης Ναλιτζής αποβλήθηκε και ο Σταύρος Πήλιος πήρε κίτρινη κάρτα.