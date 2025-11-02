Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη νέα νίκη του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά επί του Πανσερραϊκού, αναφέρθηκε στην αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει η ομάδα και στην άνοδο κάποιων παικτών.

Ο ΠΑΟΚ διέλυσε τον Πανσερραϊκό με 5-0 και ο Ραζβάν Λουτσέσκου με δηλώσεις του στη NOVA στάθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει οι συνεχόμενες νίκες την ομάδα του, αλλά και στους Τέιλορ, Κένι, Ιβανούσετς, Μπιάνκο.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ:

«Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι σκοράροντας δύο γρήγορα γκολ. Υποφέραμε για κάποια λεπτά στο φινάλε του πρώτου μέρους, δεν ξεκινήσαμε καλά στο δεύτερο μέρος.

Μετά βήμα βήμα πήραμε ξανά τα πάνω μας. Πήραμε διαφορετική ώθηση από την είσοδο των παικτών από τον πάγκο. Σκοράραμε άλλα τρία γκολ που αποδεικνύουν ότι οι παίκτες έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση.

Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα που έχουμε. Δεν υπάρχει χρόνος για ενθουσιασμό. Έχουμε μπροστά μας ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και μετά ένα εκτός έδρας παιχνίδι στην Αθήνα.

Πρέπει να παίρνουμε το μέγιστο από κάθε ματς. Θα έρθουν και δύσκολα παιχνίδια, περίπλοκα τα οποία θα πρέπει να κερδίζουμε και ίσως να μην σκοράρουμε τόσα γκολ ή τόσο εύκολα.

Με δουλειά έχουμε φτάσει εδώ. Οι νίκες όμως στα παιχνίδια αυτά έχουν δώσει ασφάλεια στην ομάδα στον τρόπο με τον οποίο παίζει, αλλά και μεγάλη ψυχική δύναμη».

Στη συνέντευξη Τύπου ο Λουτσέσκου τόνισε: «Είμαστε σε μία καλή περίοδο, από παιχνίδι σε παιχνίδι παίρνουμε παραπάνω αυτοπεποίθηση, έχουμε ενθουσιασμό και παίκτες που απολαμβάνουν να δουλεύουν σκληρά, να πετυχαίνουν πράγματα, να τα δίνουν όλα στους αγώνες και είναι μία διαδικασία για εμάς που προχωράει με πολύ καλό τρόπο. Σίγουρα οι δύο σερί νίκες στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ έδωσαν στην ομάδα ψυχολογία και την βγάζει στον αγωνιστικό χώρο με μεγάλη αποφασιστικότητα».

Για την προσαρμογή των νέων παικτών όπως ο Ιβανούσετς, ο Μπιάνκο και αν θα είναι έκπληξη να δούμε τον Οζντόεφ πρώτο σκόρερ στο τέλος της χρονιάς: «Ας παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στην στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε σκορ από τα κεντρικά χαφ και τους μεσοεπιθετικούς, αλλά και τα φορ που κάνουν πραγματικά πολλή δουλειά. Είμαστε μία ομάδα που όταν έχει τη μπάλα προσπαθεί να κυριαρχήσει να φτιάξει ευκαιρίες, οι σημαντικές νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση και στα παιδιά που ακόμη προσαρμόζονται στην ομάδα και μπαίνουν πιο εύκολα στο κλίμα της ομάδας.

Όταν τα αποτελέσματα είναι καλά και η ομάδα παίζει όπως πρέπει, για όποιο παιδί μπαίνει στο ματς είναι πιο εύκολο να εγκλιματιστεί με το υπόλοιπο γκρουπ. Σε κάθε περίπτωση, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να έρθουν».

Για τους Κένι και Τέιλορ: «Ο Τέιλορ έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε δύο παίκτες σε κάθε θέση που μπορούν να αναπληρώσουν ο ένας την ενέργεια του άλλου και να μην φανεί η απουσία του εκάστοτε ποδοσφαιριστή.

Πρέπει να έχουμε ανά πάσα στιγμή όλους τους παίκτες έτοιμους που θα χρειαστεί να μπουν στο παιχνίδι και να υποστηρίξουν το παιχνίδι μας, για μία ομάδα όπως εμάς που παίζουμε ανά τρεις μέρες και ο κίνδυνος τραυματισμών αυξάνεται, ο κάθε αθλητής είναι πολύ σημαντικός, όπως ο Τέιλορ μαζί με τον Μπάμπα στα αριστερά της άμυνας. Είναι όμορφο να έχει η ομάδα τη νοοτροπία ότι παλεύει μαζί, όλοι οι ποδοσφαιριστές μας είναι χρήσιμοι».

Ο προπονητής του Πανσερραϊκού Κριστιάνο Μπάτσι σχολίασε:

«Δυστυχώς ξεκινήσαμε το παιχνίδι με αυτογκόλ. Ωστόσο, η ομάδα αντέδρασε και καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, με αποκορύφωμα την φάση με το δοκάρι.

Παίζαμε απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στα καλύτερα του. Αν εξαιρέσουμε το σκορ, είχαμε μια καλή εικόνα.

Η προσπάθεια μας ήταν καλή. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι παίζαμε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση και να βελτιωθούμε ώστε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει στη συνέχεια».