ΑΕΛ Novibet: Συζήτησαν με τον κόσμο οι παίκτες μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό
Παίκτες και τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ Novibet είχαν μια ήρεμη συζήτηση με τους οπαδούς μπροστά από το πέταλο, αμέσως μετά την ήττα με 2-0 από τον Λεβαδειακό.
Το τελευταίο σφύριγμα του Κατοίκου συνοδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, ωστόσο λίγο αργότερα η ένταση αποκλιμακώθηκε. Οι παίκτες και το προπονητικό τιμ πλησίασαν το πέταλο των οργανωμένων και μίλησαν μαζί τους για τα αίτια του αρνητικού αποτελέσματος.
«Όταν η ομάδα δεν κερδίζει, ο κόσμος έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται. Εμείς οφείλουμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας και να τους κάνουμε ξανά χαρούμενους», δήλωσε παράλληλα ο Στέλιος Μαλεζάς.
