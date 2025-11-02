ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός: Ο Πασάς με ψαλιδάκι έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι
Η ΑΕΛ Novibet είχε τεράστια ευκαιρία με τον Πασά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους για να κάνει το 1-1.
Η ΑΕΛ Novibet άγγιξε το 1-1 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στον Λεβαδειακό.
Ο Πέρες γύρισε από δεξιά, η άμυνα έδιωξε, ο Ατανάσοφ έκανε σουτ το οποίο κόντραρε και ο Πασάς έπιασε ένα απίθανο ψαλιδάκι, αλλά η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι.
Δείτε το δοκάρι του Πασά
