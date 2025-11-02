Στη διάθεση των οπαδών του ΠΑΟΚ θα είναι από τη Δευτέρα τα εισιτήρια του αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα μπορούν να προμηθεύονται από τη Δευτέρα τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις την ερχόμενη Πέμπτη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα (03.11) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (06.11, 22:00) στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό

1 €40 €5

2, 3 €35 €5

5, 6 €25 €5

4, 4Α €15 –

7, 7Α €20 €5

VIP, VIPA €100



Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει 1 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 06/11/2025 21:00».