ΠΑΟΚ: Οι τιμές των εισιτηρίων με τη Γιουνγκ Μπόις
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα μπορούν να προμηθεύονται από τη Δευτέρα τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις την ερχόμενη Πέμπτη.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα (03.11) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (06.11, 22:00) στο γήπεδο της Τούμπας.
Τιμές Εισιτηρίων
Θύρα Τιμή Παιδικό
Δείτε ΕπίσηςΠανσερραϊκός: Sold Out το ματς με τον ΠΑΟΚ
1 €40 €5
2, 3 €35 €5
5, 6 €25 €5
4, 4Α €15 –
7, 7Α €20 €5
VIP, VIPA €100
Κανάλια Πώλησης
Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster
Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει 1 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 06/11/2025 21:00».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.