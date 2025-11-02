Πανσερραϊκός: Sold Out το ματς με τον ΠΑΟΚ
Με ένα ολόκληρο γήπεδο στο πλευρό του, ο Πανσερραϊκός θα προσπαθήσει απόψε (2/11) στις 19:30 για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο ματς των δυο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superlegue.
Η διοίκηση των «Λιονταριών» ανακοίνωσε sold out λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ματς, δείγμα του ότι ο κόσμος θέλει να στηρίξει με τη φωνή του την ομάδα, σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι.
Παράλληλα, και ο Δικέφαλος του Βορρά εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας καλεί τους φιλάθλους του να βρεθούν νωρίς στο γήπεδο και να σεβαστούν την πόλη που θα τους φιλοξενήσει.
