Κατάμεστο θα είναι το Δημοτικό γήπεδο των Σερρών για την αποψινή (2/11, 19:30) αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Με ένα ολόκληρο γήπεδο στο πλευρό του, ο Πανσερραϊκός θα προσπαθήσει απόψε (2/11) στις 19:30 για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο ματς των δυο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superlegue.

Η διοίκηση των «Λιονταριών» ανακοίνωσε sold out λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ματς, δείγμα του ότι ο κόσμος θέλει να στηρίξει με τη φωνή του την ομάδα, σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι.

Παράλληλα, και ο Δικέφαλος του Βορρά εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας καλεί τους φιλάθλους του να βρεθούν νωρίς στο γήπεδο και να σεβαστούν την πόλη που θα τους φιλοξενήσει.