Τα μισά γκολ που έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός είναι από πρώην παίκτες του

Τα γκολ που έχει δεχθεί φέτος από πρώην παίκτες του και οι βαθμοί που του έχουν κοστίσει, το 4/12 εκτός έδρας και η διακοπή του σερί των ανατροπών.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε ακόμη μία σκληρή ήττα το βράδυ του Σαββάτου (01/11) στον Βόλο, η οποία έβαλε τέλος στο σερί που ευελπιστούσε να ξεκινήσει με την αύρα του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του κι έφερε ξανά το... σύννεφο της δυσαρέσκειας πάλι πάνω από την ομάδα.

Οι Βολιώτες επικράτησαν των «πρασίνων» με 1-0 με τον Λάζαρο Λάμπρου, τον πρώην παίκτη του «τριφυλλιού», να είναι εκείνος που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με υπέροχη κεφαλιά.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που φέτος ο Παναθηναϊκός «πληγώνεται» από έναν πρώην παίκτη, αφού έχει συμβεί συνολικά άλλες τέσσερις φορές και το κόστος που έχει πληρώσει σε βαθμούς είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Οι βαθμοί που έχουν κοστίσει τα γκολ των πρώην

Το κακό αυτό ξεκίνησε ήδη από την πρώτη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος. Στον αγώνα με τον Λεβαδειακό μπορεί ο Παλάσιος να ήταν ο πρώτος που έφτασε κοντά στο να σκοράρει κατά της πρώην ομάδας του, ωστόσο τελικά το έκανε ο Βέρμπιτς, που μπήκε ως αλλαγή στο 66ο λεπτό και στο 86' έκανε το 1-1 μετά από υπέροχη ατομική ενέργεια βάζοντας στην ουσία τα... θεμέλια για την απόλυση του Ρουί Βιτόρια.

Το δεύτερο «κρούσμα» ήταν στον αμέσως επόμενο αγώνα με την Κηφισιά, όπου σ' ένα ματς με δύο ανατροπές οι «πράσινοι» τελικά ηττήθηκαν με 3-2, με τον Παντελίδη, που έχει περάσει από τις ακαδημίες του, να σκοράρει για το 2-2 και στην ουσία, ακόμα κι αν δεν ευθύνεται ο ίδιος για όλη την ζημιά, να μπορούμε να θεωρήσουμε πως εκείνος έκοψε τους δύο από τους τρεις βαθμούς που έχασαν τελικά.

Λίγες αγωνιστικές αργότερα, στο κρίσιμο παιχνίδι του «Κλ. Βικελίδης», ήταν η ώρα του Τάσου Δώνη, ακόμη ενός ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του κλαμπ, να σκοράρει στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης και να «κόψει» από την παλιά του ομάδα δύο βαθμούς.

Ο Λάζαρος Λάμπρου στο χθεσινό παιχνίδι ήταν ο τέταρτος και τελευταίος που προστέθηκε στην λίστα αυτή, στερώντας έναν (τουλάχιστον) βαθμό από το «τριφύλλι».

Βέβαια, υπήρχαν ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό και αγώνες που δεν επιβεβαιώθηκε η καταρα αυτή, όπως με τον Παναιτωλικό, όπου ο μοναδικός πρώην Μαυρίας έμεινε στον πάγκο και με τον Αστέρα Aktor, όπου κανένας εκ των Εμμανουηλίδη, Τριανταφυλλόπουλο, Μακέντα δεν σκόραρε (ο Τζανδάρης έμεινε στον πάγκο).

Τα τέσσερα αυτά τέρματα ισοδυναμούν με τα μισά απ' όσα έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός στο φετινό πρωτάθλημα ενώ του έχουν κοστίσει ούτε λίγο ούτε πολύ επτά βαθμούς, που αν τους είχε τώρα, θα βρισκόταν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στο -3 από την κορυφή, έχοντας κι ένα ματς λιγότερο.

Το 4/12 εκτός έδρας και το τέλος των ανατροπών

Η ήττα αυτή ήταν η δεύτερη για τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας και κατά διαβολική σύμπτωση έχουν γίνει και οι δύο έλαβαν χώρα στο Πανθεσσαλικό, μία χθες και μία με γηπεδούχο την Κηφισιά την 2η αγωνιστική. Από κει και πέρα οι «πράσινοι» κάνει ένα διπλό στο Αγρίνιο κι αυτό με ανατροπή κι έμειναν στο 1-1 με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».

Συνολικά απ' αυτούς τους τέσσερις αγώνες που έχουν δώσει μακριά από το «σπίτι» τους, στους οποίους παίχτηκαν 12 βαθμοί έχει πάρει μόλις 4. Από μία σειρά αγώνων που μία ομάδα, η οποία θέλει να λογίζεται πως κάνει πρωταθλητισμό, θα έπρεπε να έχει μαζέψει 9-10 βαθμούς, οι «πράσινοι» έφυγαν έχοντας πάρει ούτε καν τους μισούς.

Η επίδοση αυτή των τεσσάρων βαθμών σε τέσσερα εκτός έδρας ματς τους κατατάσσει στην 10η θέση από τις 14 ομάδες του πρωταθλήματος κι αυτό ενώ δύο από τα τέσσερα κλαμπ που βρίσκονται από κάτω τους, ο Λεβαδειακός και ο Αστέρας Aktor, έχουν κι ένα ματς λιγότερο.

Οι πέντε ομάδες με τους λιγότερους βαθμούς εκτός έδρας αυτή τη στιγμή

Αστέρας Aktor 0 (σε 5 αγώνες) Πανσερραϊκός 1 (σε 4 αγώνες) Λεβαδειακός 2 (σε 3 αγώνες) ΟΦΗ 3 (σε 3 αγώνες) Παναθηναϊκός 4 (σε 4 αγώνες)

Στην χθεσινή ήττα από τον Βόλο ήταν η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε πρώτος γκολ και δεν γύρισε το παιχνίδι από τον αγώνα με την Ρέιντζερς στην Σκωτία κι έπειτα. Μέχρι χθες οι «πράσινοι» σε όσα παιχνίδια είχε βρεθεί πίσω στο σκορ, έκαναν έπειτα την ανατροπή.

Τα παιχνίδια που έμεινε πίσω στο σκορ και επέστρεψε

Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ από 0-1 σε 2-1

Κηφισιά - Παναθηναϊκός από 1-0 σε 1-2

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός από 1-0 σε 1-2

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός από 1-0 σε 1-2

Το έκαναν μία, το έκαναν δύο, το έκαναν τέσσερις σερί, ε την πέμπτη φορά δεν τα κατάφεραν και είναι απόλυτα λογικό όχι μόνο δεδομένης της κατάστασης (ξανά νέος προπονητής, όχι καλό κλίμα κλπ.), αλλά και της δυσκολίας του να γυρνάς συνεχώς ματς, έστω και απέναντι σε μικρότερης δυναμικής αντιπάλους.