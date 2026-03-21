Ο Πανσερραϊκός συνεχίζει την προσπάθειά του στη μάχη της ουράς με τα «λιοντάρια» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το κυριακάτικο ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ο Σαραγόσα πήρε 23 παίκτες στην αποστολή. Δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κάλινιν λόγω τραυματισμού, ενώ για τον ίδιο λόγο εκτός παραμένει και ο Μπεν Σαλάμ.

Η αποστολή: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Βολνέι, Λύρατζης, Ρικέλμε, Τσάουσης, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Ρουμάντσεφ, Ομεόνγκα, Λιάσος, Μπρουκς, Δοϊρανλής, Ριέρα, Σοφιανός, Τεϊσέιρα, Μασκανάκης, Καρέλης και Ιβάν.