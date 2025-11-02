Η αποστολή του ΟΦΗ για το ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στην τεχνική ηγεσία, με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (3/11, 17:00).

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο αγώνα της εποχής του Χρήστου Κόντη. Οι Κρητικοί έκαναν το πρωί της Κυριακής (2/11) την τελευταία τους προπόνηση ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Εκτός από τον γνωστό τραυματία, Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο νέος κόουτς του Ομίλου δεν μπορεί να υπολογίζει για τη «μάχη» της Τρίπολης στον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος αυτές τις ημέρες έκανε θεραπεία για τις ενοχλήσεις του στους κοιλιακούς.

Από την άλλη κανονικά διαθέσιμος είναι ο Κέβιν Λέουις, ο οποίος το Σάββατο (1/11) ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο δικέφαλο που αποκόμισε στον αγώνα με τον Ηρακλή και μπήκε στις προπονήσεις

Θυμίζουμε πως με βάση την αφαίρεση βαθμών που εφαρμόστηκε (προς το παρόν) στον ΟΦΗ για την υπόθεση Παπάζογλου οι δυο ομάδες πριν τον αγώνα τους στην Αρκαδία είναι στην τελευταία θέση, με τρεις βαθμούς, με τους Κρητικούς βέβαια να έχουν και ματς λιγότερο, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λέουις, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.