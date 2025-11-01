Όπως αναμενόταν, η Λίγκα αφαίρεσε τους τρεις βαθμούς από τον ΟΦΗ, λόγω της υπόθεση του Θανάση Παπάζογλου. Τι ισχύει για την επιστροφή τους.

Όπως αναμενόταν, η Λίγκα προχώρησε στην άμεση αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ μετά την ανάκληση της προσώρινης διαταγής για αναστολή του -3 που επιβλήθηκε στους Κρητικούς έπειτα από σχετική απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ για την υπόθεση οφειλών της παλιάς ΠΑΕ στον Θανάση Παπάζογλου.

Η ενημέρωση της Λίγκας για την τιμωρία του ΟΦΗ

«Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ Ο.Φ.Η. για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος Αθανασίου Παπάζογλου, από την ΠΑΕ Ο.Φ.Η. αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας & Μεταγραφών της ΕΠΟ (άρθρο 25 παρ. 3), αν η ΠΑΕ Ο.Φ.Η. προβεί στην εξόφληση του αιτούντος, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων ημερών, οι εν λόγω τρεις (3) βαθμοί θα επιστραφούν».

Η βαθμολογία με βάση την αφαίρεση βαθμών του ΟΦΗ

1. ΠΑΟΚ 20

2. Ολυμπιακός 19

3. ΑΕΚ 16

4. Άρης 12

5. Λεβαδειακός 12

6.Παναθηναϊκός 12

7. Βόλος 12

8. Ατρόμητος 9

9. Κηφισιά 9

10. Παναιτωλικός 8

11. ΑΕΛ Novibet 7

12. Πανσερραϊκός 5

13. ΟΦΗ 3

14. Αστέρας AKTOR 3

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.