ΠΑΟΚ: Sold Out τα εισιτήρια για τις Σέρρες
Ο ΠΑΟΚ θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τα Λιοντάρια διέθεσαν εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων οπαδών, τα οποία έκαναν... φτερά!
Όπως έγινε γνωστό οι υποστηρικτές των Θεσσαλονικιών εξάντλησαν τα διαθέσιμα «μαγικά χαρτάκια», καθώς δυο μέρες πριν τον αγώνα έχουμε sold out, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να δίνουν δυναμικο παρών στις Σέρρρες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.