Οι φίλοι του ΠΑΟΚ εξάντλησαν τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό (2/11, 19:30).

Ο ΠΑΟΚ θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τα Λιοντάρια διέθεσαν εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων οπαδών, τα οποία έκαναν... φτερά!

Όπως έγινε γνωστό οι υποστηρικτές των Θεσσαλονικιών εξάντλησαν τα διαθέσιμα «μαγικά χαρτάκια», καθώς δυο μέρες πριν τον αγώνα έχουμε sold out, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να δίνουν δυναμικο παρών στις Σέρρρες.