Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τη φλόγα και τον κόσμο του πριν καν φτάσουμε στις γιορτές. Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει για την πικρή σύγκριση και τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος θα προσπαθήσει να σώσει ό,τι σώζεται, αλλά υπάρχει κίνδυνος να χαθεί κι αυτός...

Στα social media ορισμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού πριν το ματς με τον Βόλο έγραφαν για νέα εντυπωσιακή παρουσία στην εξέδρα.

Όλοι γνώριζαν, όμως, ότι δεν θα είναι ανάλογη προηγούμενων ετών. Ασφαλώς έχει μείνει στο μυαλό όλων η τρομερή ατμόσφαιρα πριν από τρία χρόνια στο Πανθεσσαλικό. Και αυτή την εικόνα έχουν στο μυαλό και ήλπιζαν ότι θα ξανασυμβεί. Φυσικά και θα ξανασυμβεί όταν υπάρξει προοπτική.

Τέτοια εποχή ήταν. Στις 29/10/22 με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, οι παίκτες του τριφυλλιού είχαν 15.000 και πλέον οπαδούς στο πλευρό τους. Μία «Λεωφόρο» στα καλύτερά της. Στον αγωνιστικό χώρο; Πάρτι. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 5-1. Με μικρότερο μπάτζετ εκείνη τη σεζόν έφτασε στο φινάλε μία ανάσα από τον τίτλο κι έγιναν πολλά για να τον χάσει.

Τρία χρόνια αργότερα, το τριφύλλι με ακριβό ρόστερ, έχασε 1-0 από τον Βόλο. Δεν ήταν για να χάσει. Ούτε καν για ισοπαλία. Ο Παναθηναϊκός είχε τις φάσεις για να νικήσει σχετικά άνετα. Αλλά και πάλι...

Το όλο σκηνικό δεν εμπνέει. Ο κόσμος θα βάζει πάλι στο κάδρο τον ευθυνών τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος δίνει λεφτά τα τελευταία χρόνια κι όλα καταλήγουν στον... κουβά. Με δική του ευθύνη πρώτα απ' όλα, αφού είναι ο μεγαλομέτοχος. Αλλά πόσο φταίει ο Αλαφούζος όταν δεν μπορεί κάποιος να σταματήσει τον Λάμπρου στη μεσαία γραμμή; Τον Τεττέη που κάνει επέλαση στη γραμμή του πλαγίου; Όταν ο Τετέ χάνει συνεχώς ευκαιρίες; Όταν ο Βέρμπιτς σε μία φάση από το πουθενά ισοφάρισε; Το ίδιο έκανε και ο Δώνης, το ίδιο και ο Λάμπρου.

Έχει απλωθεί τόση μιζέρια στον σύλλογο που γίνονται κι αυτά. Πικρή η σύγκριση με ό,τι έγινε πριν από τρία χρόνια. Στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού το Σάββατο ήταν το 1/5 (με καλή διάθεση) του κόσμου που βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο πριν από τρία χρόνια. Στον πάγκο ένας καταξιωμένος προπονητής. Αλλά κι αυτός δεν άργησε να γευτεί την πρώτη πίκρα. Ο Ράφα Μπενίτεθ έστω και αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους τρεις βαθμούς με τον ΟΦΗ του Κόντη, είναι στο -7 από τον Ολυμπιακό κι ενδεχομένως στο -8 από τον ΠΑΟΚ που παίζει στις Σέρρες.

Ποιος πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει να διεκδικεί τίτλο μέχρι τέλους; Δεν είναι και απίθανο, αλλά δεν θα πόνταρες και τα λεφτά σου σ' αυτό; Η παρουσία του κόσμου και μόνο δείχνει την έλλειψη πίστης. Και μπορεί να πέφτει χρήμα στην ομάδα, αλλά όσο δεν βλέπει ο οπαδός νίκες, τόσο θ' απομακρύνεται. Είναι πλέον φανερό ότι έχει χαθεί η φλόγα - και - στον φετινό Παναθηναϊκό. Πριν καν φτάσουμε στις γιορτές οι πράσινοι κινδυνεύουν να παίζουν διαδιαστικά. Απλά για να μπουν στην τετράδα. Το ρόστερ τους δεν είναι για τέτοια πράγματα βέβαια.

Μέσα σε όλα ήρθαν και οι τραυματισμοί των Ντέσερς, Ρενάτο, Μπακασέτα, Καλάμπρια και τίποτα δεν κάνει τον φίλο του Παναθηναϊκού να αισιοδοξεί. Το χειρότερο δεν θα είναι μόνο να παίζει διαδικαστικά ο Παναθηναϊκός. Είναι ότι αν αυτό συμβεί, τότε υπάρχει κίνδυνος να χάσει και την πίστη του κόσμου ο Μπενίτεθ. Ένας προπονητής που λόγω βιογραφικού, είναι διατεθειμένος να τον περιμένει ο οπαδός του τριφυλλιού, σε σχέση με άλλους. Αλλά πόσο; Το αναφέραμε και πριν λίγες μέρες. Ο Ισπανός θα δώσει κύρος, αλλά χωρίς νίκες η λάμψη ξεθωριάζει...






