Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ ζήτησε ουσιαστικά συγγνώμη από τον κόσμο των πρασίνων.

Ο Παναθηναϊκός με την ήττα από τον Βόλο έκανε ένα τεράστιο πισωγύρισμα κι έμεινε μακριά από την κορυφή.

Ο κόσμος του τριφυλλιού μετά το ματς αποδοκίμασε έντονα και ο Ράφα Μπενίτεθ κατευθυνόμενος στα αποδυτήρια, που βρίσκονται κάτω από το πέταλο που ήταν οι φίλοι του τριφυλλιού, ουσιαστικά ζήτησε συγγνώμη.

Με χειρονομίες προς τους οπαδούς ήταν σαν να προσπαθούσε να απολογηθεί. Ο ίδιος έδειχνε να αντιλαμβάνεται την πίκρα τους και γι' αυτό συνέχεια κοιτούσε τους οπαδούς με απολογητικό ύφος.

Ο Σιώπης επίσης αποχώρησε βουρκωμένος, ενώ όλοι παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν με σκυμμένα κεφάλια.

