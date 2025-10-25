Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στην ισορροπία, σε νοοτροπία νικητή, Έλληνες παίκτες, Ακαδημία. Μια χαρά όλα αυτά, αλλά τα είπαν και οι προκάτοχοί του και πολλά πλάνα έμειναν στη μέση με το αποτέλεσμα ίδιο. Ο Παναθηναϊκός να είναι χωρίς πρωτάθλημα από το 2010.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ένας καταξιωμένος προπονητής.

Έχει εργαστεί σε τοπ ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Λίβερπουλ, η Ίντερ. Με την τελευταία είχε γνωρίσει τον Παναθηναϊκό της πολυμετοχικότητας. Είχε ηττηθεί στον Καναδά το καλοκαίρι του 2010 σε φιλικό αγώνα. Είχε προηγηθεί το τελευταίο, έως τώρα, πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Υπό τις οδηγίες του είχε σούπερ σταρ. Τεράστιους παίκτες. Κριστιάνο Ρονάλντο, Μόντριτς, Τζέραρντ, Μπενζεμά, Κρόος, Τσάμπι Αλόνσο, Μπέιλ, Πέπε, Μαρσέλο, Κασεμίρο, Βαράν, Φερνάντο Τόρες, Λάμπαρντ, Μάτα, Αζάρ, Χίπια, Μασεράνο, Ρίσε. Ενδεικτικά ορισμένοι από τους τοπ ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνεργάστηκε. Γνωρίζει τι σημαίνει να κατακτάς τίτλους, να διαχειρίζεσαι αποδυτήρια με προσωπικότητες.

Ο 65χρονος τεχνικός δεδομένα θα προσδώσει κύρος στο τριφύλλι. Κάθε κίνησή του, κάθε αντίδρασή του, κάθε δήλωση θα είναι αντικείμενο συζήτησης. Εντός κι εκτός συνόρων. Ο Παναθηναϊκός έχει ισχυρό όνομα εκτός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πάντα η ανάγκη αυτό να διατηρείται σε υψηλά στάνταρ. Και η πρόσληψη του Μπενίτεθ είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Παίζει κι αυτό τον ρόλο του. Ακόμα και στην αποδοχή από τους παίκτες, τα μίντια και φυσικά τους οπαδούς.

Αυτό, όμως, είναι το ένα σκέλος. Το ζητούμενο πάντα είναι το ταμείο. Δηλαδή το πρωτάθλημα. Αυτό ενδιαφέρει τον οπαδό. Να βλέπει μπάλα και να κατακτά η ομάδα του τίτλους. Αν συμβαίνουν και τα δύο είναι το ιδανικό. Οι μεγάλοι σύλλογοι τρέφονται από τους τίτλους. Αν μπορούν σε πολλά ματς, διότι με τόσες υποχρεώσεις δεν είναι εύκολο να παίζεις πάντα σε κορυφαίο επίπεδο, να έχουν μία εικόνα θελκτική στο μάτι του οπαδού, τότε τον έχουν κερδίσει.

Το τι είπε στην παρουσίασή του ο Μπενίτεθ έχει καταγραφεί. Φυσικά είπε τα αυτονότητα. Για νοοτροπία νικητή, για βελτίωση των παικτών, για Έλληνες ποδοσφαιριστές, για Ακαδημία, για ομάδα που θα κάνει περήφανο τον κόσμο και ότι ο Παναθηναϊκός θα διεκδικεί τίτλους. Απλά και αυτονόητα.

Πόσα απ' αυτά δεν ακούσαμε από προηγούμενους προπονητές; Δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να τα πει ο Μπενίτεθ. Στην παρουσίασή του, έπρεπε ν' αναπτύξει τη φιλοσοφία του. Το έκανε, αλλά πλέον ο κόσμος του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε ένα σημείο που δεν ενθουσιάζεται με λόγια.

Πράξεις θέλει. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα τα πλάνα γίνονται... αεροπλάνα. Τεχνικός διευθυντής πριν μερικά χρόνια μιλούσε για πλάνο τρεετίας. Όταν ρωτήθηκε, αν θα διατηρηθεί το πλάνο εφόσον δεν έρχονται τα αποτελέσματα κι αν υπάρχει πίστη, υπομονή και επιμονή, απάντησε ναι. Ούτε δύο μήνες δεν πέρασαν κι απομακρύνθηκε ο προπονητής...

Νίκες και πάλι νίκες. Τίποτα άλλο δεν νοιάζει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Τα λόγια έχουν μεγαλύτερη αξία, όταν ως Παναθηναϊκός είσαι 1-2-3 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Μετά η κατάσταση γίνεται πιεστική και μόνο όσοι αντέχουν και παίρνουν νίκες, κατακτούν και τίτλους. Ο Μπενίτεθ έζησε σε καθεστώς πίεσης πολλά χρόνια. Γνωρίζει τι χρειάζεται να κάνει. Θα ταιριάξει με την ομάδα; Θα υπάρξει στήριξη με παίκτες ποιότητας από τη διοίκηση; Αυτά και φυσικά αν θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος ή του χρόνου είναι που ενδιαφέρει τον οπαδό. Όχι τα λόγια. Επαναλαμβάνω, μία χαρά τα είπε ο Μπενίτεθ. Αλλά μία χαρά τα είπαν κι άλλοι...

Το σίγουρο είναι ότι με τον συγκεκριμένο προπονητή θα υπάρχει μία διάθεση από τον κόσμο να περιμένει. Για πόσο θα φανεί από τα αποτελέσματα στο χορτάρι. Ο Μπενίτεθ δεν δημιούργησε την ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση δέχθηκε να αναλάβει ένα δύσκολο φορτίο. Οπότε, αποτελέσματα χρειάζονται κι όχι δικαιολογίες αν δεν έρθουν. Το καλό με τον Ισπανό είναι ότι έχει και την εμπειρία και την προσωπικότητα να πάρει δύσκολες αποφάσεις όταν χρειαστεί. Αρκεί να το κάνει και να μην προχωράει σε συμβιβασμούς. Δεν αντέχει άλλη μετριότητα και μοιρολατρία ο Παναθηναϊκός.



