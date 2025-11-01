Παναθηναϊκός: Κρίμα για αυτόν τον κόσμο αλλά μήπως τελικά δεν μπορούν αυτά τα παλικάρια;
Tούτο το σημείωμα δεν θα ξεκινήσει ποδοσφαιρικά. Θα ξεκινήσει συναισθηματικά. Γιατί; Γιατί έτσι. Βαρεθήκαμε τις ποδοσφαιρικές αναλύσεις, να το πάμε λίγο διαφορετικά απόψε. Πριν το παιχνίδι αν κυκλοφορούσες στη πόλη του Βόλου, στα τσιπουράδικα, στις καφετέριες, θα έβλεπες φίλους του Παναθηναϊκού που κατά κύριο λόγο έκαναν χιλιόμετρα για να βρεθούν κοντά στην ομάδα και ήθελαν απλά μια σπίθα. Μία ελπίδα, κάτι να σταθούν. Πάντα με την ίδια αγάπη, το ίδιο ενδιαφέρον, την ίδια τρέλα παρά το γεγονός πως η αγαπημένη τους ομάδα κατά κύριο λόγο τους προσφέρει πίκρες κι όχι χαρές. Από το 1996 μέχρι και σήμερα, δύο τρόπαια πρωταθλητή είχαν πράσινες κι άσπρες κορδέλες, θέλει μεγάλο σθένος, όπως και να το κάνουμε, να είσαι δίπλα σε αυτή την ομάδα. Μετά το παιχνίδι το χαμόγελα είχαν γίνει κατήφεια και η ελπίδα για ένα σερί νικών, πνίγηκε στα νερά του Παγασητικού. Πόσο κρίμα για αυτόν τον κόσμο, πόσο μεγάλο το ''γαμώτο'' για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν λόγια πια. Χαρά στο κουράγιο και την υπομονή τους.
Για το παιχνίδι; Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός τα τελευταία δύο χρόνια χάνει ένα παιχνίδι δικό του, ένα παιχνίδι όπου χάνει ένα σκασμό μεγάλες ευκαιρίες και ο αντίπαλος από το πουθενά, με μία στιγμή του κάνει ζημιά. Μικρή παρένθεση: Ο Λάζαρος Λάμπρου που κάνει ξανά μεγάλη σεζόν, είναι παίκτης για το ρόστερ μεγάλης ομάδας και όχι για τον Βόλο, με όλο τον σεβασμό στην ομάδα του Αχιλλέα Μπέου. Κλείνει η παρένθεση. Πέρσι λέγαμε είναι οι στιγμές. Οι λεπτομέρειες. Ζητούσαμε από τον Βιτόρια και τον Αλόνσο να το βελτιώσει. Έφυγαν, ήρθαν ο Κόντης, τώρα ο Μπενίτεθ. Αντί να συζητάμε και να ψάχνουμε τις αιτίες αυτές, μήπως να σκεφτούμε για το αν μπορούν τα παλικάρια; Μήπως δεν μπορούν;
Μήπως ο Παναθηναϊκός πληρώνει αδιανόητα συμβόλαια για ποδοσφαιριστές που στο τέλος της ημέρας δεν παράγουν στο χορτάρι πράγματα που να ανταποκρίνονται στις τεράστιες απολαβές τους;
Σίγουρα όταν έχεις αλλάξει έξι προπονητές σε δύο χρόνια δεν μπορείς να έχεις την απαίτηση να έχεις μια καλή ομάδα. Αυτά γίνονται μία φορά στα εκατό χρόνια, το ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί έτσι. Οπότε ο Μπενίτεθ χρειάζεται χρόνο και δεν μπορεί να έχει την παραμικρή ευθύνη και ας μην του βγήκαν απόψε οι αλλαγές.
Πέρα από την τεράστια ευθύνη της διοίκησης για τους έξι τεχνικούς στα δύο χρόνια, μήπως και το ρόστερ δεν ανταποκρίνεται στο ύψος του κόστους που στοιχίζει στον Παναθηναϊκό; Προφανώς ο τεχνικός διευθυντής έκανε τεράστια λάθη κι άφησε την ομάδα χωρίς βασικό κεντρικό χαφ(υπόθεση Ρενάτο) και χωρίς εξτρέμ που να σκοράρουν με συνέπεια και αξιοπιστία παρότι δαπανήθηκαν τρομερά λεφτά για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Όπως και να έχει ο Γενάρης είναι μακριά αλλά και κοντά. Μακριά για να αλλάξεις κάτι το επόμενο δίμηνο και κοντά για να μπορέσεις να διορθώσεις πράγματα ενόψει του δεύτερου μισού. Και με την εικόνα που έχουν κάποιοι, με την έλλειψη προσωπικότητας που παρουσιάζουν, θα είναι δύσκολο να μην γίνουν σημαντικές αλλαγές...
Τα υπόλοιπα τις επόμενες ημέρες με περισσότερο καθαρό μυαλό έπειτα από ακόμη μία ανώμαλη προσγείωση στον πλανήτη που λέγεται Παναθηναϊκός...
Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.