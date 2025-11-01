Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την ανώμαλη προσγείωση του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό και την ήττα από τον Βόλο.

Tούτο το σημείωμα δεν θα ξεκινήσει ποδοσφαιρικά. Θα ξεκινήσει συναισθηματικά. Γιατί; Γιατί έτσι. Βαρεθήκαμε τις ποδοσφαιρικές αναλύσεις, να το πάμε λίγο διαφορετικά απόψε. Πριν το παιχνίδι αν κυκλοφορούσες στη πόλη του Βόλου, στα τσιπουράδικα, στις καφετέριες, θα έβλεπες φίλους του Παναθηναϊκού που κατά κύριο λόγο έκαναν χιλιόμετρα για να βρεθούν κοντά στην ομάδα και ήθελαν απλά μια σπίθα. Μία ελπίδα, κάτι να σταθούν. Πάντα με την ίδια αγάπη, το ίδιο ενδιαφέρον, την ίδια τρέλα παρά το γεγονός πως η αγαπημένη τους ομάδα κατά κύριο λόγο τους προσφέρει πίκρες κι όχι χαρές. Από το 1996 μέχρι και σήμερα, δύο τρόπαια πρωταθλητή είχαν πράσινες κι άσπρες κορδέλες, θέλει μεγάλο σθένος, όπως και να το κάνουμε, να είσαι δίπλα σε αυτή την ομάδα. Μετά το παιχνίδι το χαμόγελα είχαν γίνει κατήφεια και η ελπίδα για ένα σερί νικών, πνίγηκε στα νερά του Παγασητικού. Πόσο κρίμα για αυτόν τον κόσμο, πόσο μεγάλο το ''γαμώτο'' για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν λόγια πια. Χαρά στο κουράγιο και την υπομονή τους.

Για το παιχνίδι; Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός τα τελευταία δύο χρόνια χάνει ένα παιχνίδι δικό του, ένα παιχνίδι όπου χάνει ένα σκασμό μεγάλες ευκαιρίες και ο αντίπαλος από το πουθενά, με μία στιγμή του κάνει ζημιά. Μικρή παρένθεση: Ο Λάζαρος Λάμπρου που κάνει ξανά μεγάλη σεζόν, είναι παίκτης για το ρόστερ μεγάλης ομάδας και όχι για τον Βόλο, με όλο τον σεβασμό στην ομάδα του Αχιλλέα Μπέου. Κλείνει η παρένθεση. Πέρσι λέγαμε είναι οι στιγμές. Οι λεπτομέρειες. Ζητούσαμε από τον Βιτόρια και τον Αλόνσο να το βελτιώσει. Έφυγαν, ήρθαν ο Κόντης, τώρα ο Μπενίτεθ. Αντί να συζητάμε και να ψάχνουμε τις αιτίες αυτές, μήπως να σκεφτούμε για το αν μπορούν τα παλικάρια; Μήπως δεν μπορούν;

Μήπως ο Παναθηναϊκός πληρώνει αδιανόητα συμβόλαια για ποδοσφαιριστές που στο τέλος της ημέρας δεν παράγουν στο χορτάρι πράγματα που να ανταποκρίνονται στις τεράστιες απολαβές τους;

Σίγουρα όταν έχεις αλλάξει έξι προπονητές σε δύο χρόνια δεν μπορείς να έχεις την απαίτηση να έχεις μια καλή ομάδα. Αυτά γίνονται μία φορά στα εκατό χρόνια, το ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί έτσι. Οπότε ο Μπενίτεθ χρειάζεται χρόνο και δεν μπορεί να έχει την παραμικρή ευθύνη και ας μην του βγήκαν απόψε οι αλλαγές.

Πέρα από την τεράστια ευθύνη της διοίκησης για τους έξι τεχνικούς στα δύο χρόνια, μήπως και το ρόστερ δεν ανταποκρίνεται στο ύψος του κόστους που στοιχίζει στον Παναθηναϊκό; Προφανώς ο τεχνικός διευθυντής έκανε τεράστια λάθη κι άφησε την ομάδα χωρίς βασικό κεντρικό χαφ(υπόθεση Ρενάτο) και χωρίς εξτρέμ που να σκοράρουν με συνέπεια και αξιοπιστία παρότι δαπανήθηκαν τρομερά λεφτά για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Όπως και να έχει ο Γενάρης είναι μακριά αλλά και κοντά. Μακριά για να αλλάξεις κάτι το επόμενο δίμηνο και κοντά για να μπορέσεις να διορθώσεις πράγματα ενόψει του δεύτερου μισού. Και με την εικόνα που έχουν κάποιοι, με την έλλειψη προσωπικότητας που παρουσιάζουν, θα είναι δύσκολο να μην γίνουν σημαντικές αλλαγές...

Τα υπόλοιπα τις επόμενες ημέρες με περισσότερο καθαρό μυαλό έπειτα από ακόμη μία ανώμαλη προσγείωση στον πλανήτη που λέγεται Παναθηναϊκός...