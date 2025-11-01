Μπενίτεθ: «Βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας, με τον καιρό τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα» (vid)

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας μετά την ήττα από τον Βόλο ανέφερε πως η ομάδα του είναι στην αρχή της διαδικασίας και πως ελπίζει με τον καιρό τα πράγματα να γίνονται καλύτερα.

Ο Παναθηναϊκός έχασε πολλές και μεγάλες ευκαιρίες στο Πανθεσσαλικό και γνώρισε την ήττα από τον Βόλο με 1-0. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής:

Για το τι έφταιξε και ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε: «Είχαμε κατοχή, πιέζαμε, φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες. Μόνο μια φάση έκανε ουσιαστικά ο Βόλος και δεν ήταν καν μεγάλη. Είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και πρέπει να μάθουμε από αυτό για να συνεχίσουμε στο μέλλον».

Για την αδυναμία της ομάδας στο αμυντικό τρανζίσιον: «Σήμερα ο αντίπαλος έβγαλε 1-2 παραπάνω αντεπιθέσεις, αν και είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις 100% σε όλες τις φάσεις. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, ελπίζουμε ότι με τον καιρό τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα. Σήμερα αξίζαμε να κερδίσουμε, δεν τα καταφέραμε και τώρα κοιτάμε μπροστά».